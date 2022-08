Κοινωνία

Επίθεση με χημικό υγρό στη Μεσσήνη: Κινδυνεύει να χάσει την όρασή της

Τεράστιες είναι οι προσπάθειες των γιατρών να σώσουν την όραση της 49χρονης γυναίκας που δέχτηκε επίθεση με καυστικό υγρό τα ξημερώματα της Τετάρτης στην Ανάληψη Μεσσήνης, την ώρα που πήγαινε στη δουλειά της σε τοπικό καθαριστήριο.

Η γυναίκα υπέστη βαρύ έγκαυμα στην περιοχή του ματιού, με κίνδυνο να χάσει το μάτι της. Μεταφέρθηκε στο Νοσοκομείο Καλαμάτας όπου και νοσηλεύεται στην Οφθαλμολογική Κλινική.

Ως δράστης συνελήφθη ο πρώην άντρας της, ο οποίος φέρεται να προσπάθησε να της κλείσει το στόμα για να μην φωνάξει με το ίδιο καυστικό υγρό και όταν δεν τα κατάφερε της το έριξε στο πρόσωπο.

Σύμφωνα με πληροφορίες, είχαν οικονομικές διαφορές, ενώ ο 50χρονος φέρεται να την πίεζε να ξανα είναι ζευγάρι.

Η γυναίκα είχε ξεκαθαρίσει στον πρώην σύζυγό της ότι δεν πρόκειται πότε να υπάρξει μεταξύ τους επανασύνδεση ανάλογη του παρελθόντος και να έχουν ερωτικές σχέσεις. Ο 50χρονος, όμως, απ’ ό,τι φαίνεται δεν μπορούσε να δεχτεί τις επιθυμίες της πρώην συζύγου του.

Ο δράστης αναμένεται να μεταφερθεί σήμερα στον εισαγγελέα.

