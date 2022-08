Κόσμος

Πυρηνικός σταθμός στη Ζαπορίζια - ΟΗΕ: Ζητά άμεση παύση κάθε στρατιωτικής δραστηριότητας

Τι αναφέρει μεταξύ άλλων σε ανακοίνωσή του ο Γκουτέρες.

Ο γενικός γραμματέας του ΟΗΕ Αντόνιο Γκουτέρες κάλεσε σε άμεση παύση κάθε στρατιωτικής δραστηριότητας κοντά στον πυρηνικό σταθμό της Ζαπορίζια, τον μεγαλύτερο της Ευρώπης.

«Καλώ τις στρατιωτικές δυνάμεις της Ρωσικής Ομοσπονδίας και της Ουκρανίας να παύσουν αμέσως όλες τις στρατιωτικές δραστηριότητες στην άμεση περί τον σταθμό περιοχή και να μην στοχοποιούν τις εγκαταστάσεις του και την γύρω ζώνη», αναφέρει σε ανακοίνωσή του.

Οι βομβαρδισμοί συνεχίσθηκαν κατά την χθεσινή νύκτα στην γραμμή του μετώπου στην Ουκρανία, περιλαμβανομένης της ζώνης του σταθμού της Ζαπορίζια.

Το θέμα των βομβαρδισμών κατά του πυρηνικού σταθμού θα βρίσκεται σήμερα στην ημερήσια διάταξη της συνεδρίασης του Συμβουλίου Ασφαλείας του ΟΗΕ.

