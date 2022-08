Πολιτική

Ερντογάν: Η Ελλάδα ενοχλήθηκε πολύ από το Αμπντουλχαμίντ Χαν

«Είμαστε δυνατοί», διεμήνυσε ο Ταγίπ Ερντογάν από τα εγκαίνια 34 υδροηλεκτρικών σταθμών.

Η Ελλάδα ενοχλήθηκε πολύ από το γεωτρύπανο Αμπντουλχαμίντ Χαν, δήλωσε ο Τούρκος Πρόεδρος Ταγίπ Ερντογάν λέγοντας ότι ο ίδιος έπραξε το καθήκον του.

Σε ομιλία του στην τελετή για τα εγκαίνια 34 υδροηλεκτρικών σταθμών, ο Ταγίπ Ερντογάν είπε:

«Τι κάναμε χθες, προχθές; Στείλαμε το πλοίο γεώτρησης Αμπντουλχαμίτ Χαν από το (λιμάνι) Τασουτζού της Μερσίνης. Αλλά η Ελλάδα ενοχλήθηκε πολύ. ‘Ε, τι κάνει αυτός ο Ερντογάν;’ είπε. E, ο Ερντογάν δεν κάνει τίποτα. Πράττει το καθήκον του. Και αυτό το πλοίο είναι το πρώτο στον κόσμο. Είναι ένα γεωτρύπανο. Για χρόνια δεν μπορούσαμε να νοικιάσουμε πλοίο με τα χρήματά μας για να τρυπήσουμε. Τώρα όμως έχουμε 4 πλοία γεωτρήσεων, έχουμε 2 ερευνητικά πλοία. Τώρα είμαστε δυνατοί, είμαστε δυνατοί», δήλωσε ο Ταγίπν Ερντογάν.

Το τουρκικό υπουργείο Άμυνας δημοσίευσε φωτογραφίες των πολεμικών πλοίων που συνοδεύουν το γεωτρύπανο Αμπντουλχαμίτ Χαν.

Στον λογαριασμό του στο τουίτερ αναφέρει:«Το γεωτρύπανο Αμπντουλχαμίτ Χαν, που απέπλευσε μετά την τελετή παρουσία του Προέδρου μας κ. Ερντογάν, συνοδεύεται από ναυτικές και αεροπορικές δυνάμεις του πολεμικού μας ναυτικού».

Cumhurbaskan?m?z Sn. Erdogan’?n tesrifleriyle gerceklesen toren sonras? seyre c?kan Abdulhamid Han sondaj gemisine, Deniz Kuvvetlerimize ait yuzer ve ucar unsurlar taraf?ndan refakat saglan?yor. #MSB pic.twitter.com/bKXjzkHWUj — T.C. Milli Savunma Bakanl?g? (@tcsavunma) August 11, 2022

