Εθνική Μπάσκετ: Στην Ισπανία χωρίς τον Giannis

Χωρίς τον Γιάννη Αντετοκούνμπο θα παραταχθεί η Εθνική Ελλάδος απέναντι στην Ισπανία.

Χωρίς τον Γιάννη Αντετοκούνμπο θα παραταχθεί η εθνική ομάδα μπάσκετ των ανδρών στο αποψινό (20:30, ΕΡΤ3) φιλικό προετοιμασίας με την αντίστοιχη της Ισπανίας στη Μαδρίτη. Αιτία αποτελεί το γεγονός ότι ο «αστέρας» των Μιλγουόκι Μπακς αισθάνθηκε κάποιες ενοχλήσεις στο γόνατο και το τεχνικό επιτελείο του αντιπροσωπευτικού συγκροτήματος αποφάσισε να μην παίξει ο "Greek Freak" στη σημερινή αναμέτρηση, προκειμένου να προστατευθεί.

Υπενθυμίζεται ότι η αποστολή της εθνικής μετέβη στην Ισπανία με 14 παίκτες. Μετά τη μη συμμετοχή του Giannis, στη διάθεση του ομοσπονδιακού τεχνικού, Δημήτρη Ιτούδη, θα βρίσκονται οι Νικ Καλάθης, Γιαννούλης Λαρεντζάκης, Λευτέρης Μποχωρίδης, Μιχάλης Λούντζης, Τάιλερ Ντόρσεϊ, Παναγιώτης Καλαϊτζάκης, Κώστας Παπανικολάου, Θανάσης Αντετοκούνμπο, Ιωάννης Παπαπέτρου, Δημήτρης Αγραβάνης, Λεωνίδας Κασελάκης, Γιάννης Κουζέλογλου και Κώστας Αντετοκούνμπο.

