Αρπαγή βρέφους – Μητέρα στον ΑΝΤ1: Μου τηλεφώνησε ότι τους έπιασαν με το μωρό

Τη δική της εκδοχή για το τι συνέβη με την αρπαγή του βρέφους από τον Κεραμεικό έδωσε η 31χρονη μητέρα του μωρού, μιλώντας στον ΑΝΤ1.

Της Άννας Νικολάου

Στον ΑΝΤ1 μίλησε η μητέρα του βρέφους που άρπαξαν δύο άνδρες στον Κεραμεικό πριν από δύο μέρες.

«Αυτό που είπα και στην ανακρίτρια είναι ότι, τον έναν από τους δύο, τον 33χρονο, τον εμπιστευόμουν. Δεν πιστεύω να ήθελε κάτι τέτοιο γιατί πέρναγε χρόνο με το παιδί και αν ήθελε να του κάνει μια τόσο μεγάλη ζημιά γιατί δεν την έκανε νωρίτερα;».

Mε αυτές τις σκέψεις, κατέθεσε στην ανακρίτρια η 31χρονη μητέρα του βρέφους που φέρεται να έπεσε θύμα αρπαγής στον Κεραμικό. Στόχος ενός 33χρονου και ενός 30χρονου φαίνεται να ήταν η εμπορία του παιδιού για να κερδίσουν χρήματα

Όπως είπε η 31χρονη, «εξήγησα και στην ανακρίτρια τη σχέση που είχε αυτό το παιδί με τον γιο μου γιατί γνωριζόμασταν από το 2019, το θεωρούσε όπως και εγώ τον θεωρούσα αδερφό μου και αυτός αδερφή του».

Η κατάθεσή της, μεταξύ άλλων, περιελάβανε τόσο τη σχέση της με τους δυο φερόμενους ως δράστες, όσο και την δική της εκδοχή για το τι συνέβη στο σπίτι της, όταν την επισκέφθηκαν οι δυο άντρες.

«Τη μέρα πριν το συμβάν είχα ένα ατύχημα και ζήτησα από τον κατηγορούμενο αν μπορεί να έρθει να με βοηθήσει…. είχαμε τόση οικειότητα μεταξύ μας, που του ζήτησα σαν χάρη να κρατήσει λίγο το μικρό για να κάνω ένα μπάνιο και μου λέει ‘εντάξει’», δήλωσε η 31χρονη και συμπλήρωσε: «όταν μπήκα στο μπάνιο μετά από 2 λεπτά μου λέει κατεβαίνω να πάρω τσιγάρα».

Μόλις η 31χρονη βγήκε από το μπάνιο, όπως ισχυρίστηκε, δεν κατάλαβε ότι το μωρό έλειπε από το σπίτι, θεωρούσε ότι κοιμόταν στο πάρκο του.

«Παίρνοντας με τηλέφωνο όταν τους έπιασαν στην Αγία Μαρίνα, αν θυμάμαι καλά ,γυρνάει και μου λέει ότι ‘με έπιασαν μαζί με το μωρό’ και του λέω ‘ποιο μωρό’ και μου λέει ‘το δικό σου’. Φώναζα στον ίδιο στον έναν από τους δύο κατηγορούμενους να μου φέρουν πίσω το παιδί μου, δεν με ρώτησε για να τον πάρει από εκεί».

Κατάθεση στην ανακρίτρια έδωσε και ο σύντροφος της 31χρονης, σχετικά με τη σχέση μητέρας και παιδιού. Το 8 μηνών βρέφος είναι καλά στην υγεία του και παραμένει στο νοσοκομείο Παίδων Αγία Σοφια, έως ότου διαλευκανθεί πλήρως η υπόθεση, ενώ αύριο αναμένεται να καταθέσουν ενώπιον του ανακριτή και οι δυο φερόμενοι ως δράστες.

