Κοινωνία

Παρακολουθήσεις – Τέλλογλου σε Ντογιάκο: Πολύ παλαιότερο το πρόβλημα με τα λογισμικά

Διάβασέ μου το... Your browser does not support the audio element.

Η επί 3,5 ώρες κατάθεση του Τάσου Τέλλογλου για την υπόθεση των παρακολουθήσεων πολιτικών, δημοσιογράφων και πολιτών.

Ο δημοσιογράφος Τάσος Τέλλογλου επί 3,5 ώρες κατέθετε στον εισαγγελέα του Αρείου Πάγου Ισίδωρο Ντογιάκο ο οποίος διενεργεί προκαταρκτική ποινική έρευνα για την υπόθεση των τηλεφωνικών υποκλοπών σε βάρος του πρόεδρου του ΠΑΣΟΚ-ΚΙΝΑΛ Νίκου Ανδρουλάκη και των δημοσιογράφων Θανάση Κουκάκη και Σταύρου Μαλιχούδη.

Όπως είναι γνωστό, η ποινική προκαταρκτική έρευνα του κ. Ντογιάκου δεν αφορά την κύρια υπόθεση των υποκλοπών σε βάρος του κ. Ανδρουλάκη κ.λπ., αλλά το σκέλος εκείνο της διαρροής απόρρητων στοιχείων που περιέχονται σε άκρως απόρρητα κρατικά έγγραφα και αφορούν τη διαδικασία άρσεως του απορρήτου των επικοινωνιών.

Υπενθυμίζεται ότι ο κ. Τέλλογλου, πριν από λίγες ημέρες στο Twitter είχε αναρτήσει ότι το 2018 από ιδιώτη γινόταν παρακολούθηση του τηλεφώνου του πρωθυπουργού Κυριάκου Μητοτσάκη, ενώ αυτός ήταν αρχηγός της αξιωματικής αντιπολίτευσης.

Κατά την έξοδό του από τον Άρειο Πάγο, ο κ. Τέλλογλου σε δηλώσεις του, μεταξύ των άλλων, ανέφερε:

«Κλήθηκα για κατάθεση, μου είπε ο κ. Ντογιάκος, ποιο είναι το πλαίσιο της έρευνας που αφορά το πώς γνωστοποιήθηκαν και αν γνωστοποιήθηκαν στις περιπτώσεις των νόμιμων συνακροάσεων μυστικά που αφορούν την εθνική ασφάλεια.

Εγώ δεν ήξερα να του πω κάτι γι' αυτό και μίλησα για την έρευνα που έχουμε κάνει τους τελευταίους μήνες στο inside story για τη χρήση του predator, δλδ. του λογισμικού που παρακολουθεί τα κινητά τηλέφωνα. Και του εξήγησα ότι κατά τη γνώμη μας αυτό λειτουργεί συμπληρωματικά στις νόμιμες επισυνδέσεις, δηλαδή χρησιμοποιείται και το ένα και το άλλο.

Ο κ. Ντογιάκος μου έκανε μία ερώτηση σχετικά με μία ανάρτηση που είχα κάνει για τον πρωθυπουργό και του είπα ότι το πρόβλημα των υπηρεσιών που ήθελαν να πάρουν τέτοια λογισμικά είναι πολύ παλιότερο από τη σημερινή μέρα. Αυτό γιγαντώθηκε μετά το 2020. Πρόσωπα που έπαιζαν ένα ρόλο παλιότερα, τα ίδια πρόσωπα είναι και σήμερα και ότι αν θέλουμε να μάθουμε το τι έχει γίνει με τις νόμιμες επισυνδέσεις στο παρελθόν, τότε η κυβέρνηση το μόνο που έχει κάνει είναι να αλλάξει το νόμο που ψήφισε το Μάρτιο του 2021 που αναδρομικά απαγόρευε σε αυτούς που παρακολουθούνταν να ζητήσουν μέσω του δικαστή την ενημέρωσή τους, ένα δικαίωμα που υπήρχε μέχρι το 2021 και καταργήθηκε έκτοτε».

Σε ερώτηση των δημοσιογράφων αν παρακολουθούνταν ο Κυριάκος Μητσοτάκης, ο δημοσιογράφος απάντησε:

«Υπήρχαν ενδείξεις ότι τα τηλέφωνα του δεν ήταν ασφαλή όπως ενδείξεις υπήρχαν και από το ΚΚΕ το 2017. Οι ελληνικές υπηρεσίες προσπαθούν να αγοράσουν αυτά τα λογισμικά από το 2013, έχουμε βρει προσπάθειες των ελληνικών υπηρεσιών και το 2015, έχει γίνει μία τεράστια διαρροή στο wikileaks της ιταλικής εταιρείας όπου ήταν όλες οι διαπραγματεύσεις με την ελληνική κυβέρνηση από το 2013 έως 2015. Άρα μιλάμε για κάτι που δεν είναι σημερινό, απλά η έκθεση που έχει υπάρξει σήμερα και το γεγονός ότι αυτά χρησιμοποιούνται συνδυαστικά δίνει μία καινούργια ποιότητα στο πρόβλημα. Ο κ. Ντογιάκος θα κάνει τη δουλειά του κι εμείς ελπίζω να κάνουμε τη δική μας, υπάρχει ακόμα πεδίο έρευνας».

Και συνέχισε:

«Οι ελληνικές υπηρεσίες, έχουμε αποδείξεις ότι προσπαθούν να αγοράσουν αυτά τα λογισμικά και πιο παλιά από το 2013, δεν αγοράστηκαν αυτά τα λογισμικά για λόγους που δεν ξέρω. Υπήρχαν καταγγελίες για την ασφάλεια των τηλεπικοινωνιών το 2017 και το 2018 που δεν αφορούν μόνο τον κ. Μητσοτάκη. Για αυτές τις καταγγελίες δεν υπάρχει κάποιο αποτέλεσμα και δεν μπορεί να υπάρξει κάποιο αποτέλεσμα από τη στιγμή που υπάρχει ο νόμος του 2021. Ο νόμος του 2021 έχει αναδρομική ισχύ, ισχύει δηλαδή και για τις επισυνδέσεις που έχουν γίνει πριν από το νόμο άρα η συζήτηση είναι αδιέξοδη αν δεν αλλάξει αυτός ο νόμος.

Δεν ήταν από την αρχή η επιλογή να αγοραστεί το predator, οι πρώτες βολιδοσκοπήσεις αφορούσαν ένα άλλο πρόγραμμα το «Πήγασος», το οποίο “κάηκε” όμως το 2018. Και το “Πήγασος”, όπως λέει το Ευρωκοινοβούλιο, προσφέρει ορισμένες διασφαλίσεις όπως για παράδειγμα αφήνει τα λοκς επάνω, δηλαδή μπορεί να έρθει η αρχή και να ζητήσει τα λοκ ενώ το predator δεν έχει κάτι τέτοιο. Είναι δυσφημισμένο και ακριβότερο και έχει και πολύ μεγαλύτερες δυνατότητες ανίχνευσης εκ των υστέρων βέβαια, ίσως για αυτόν τον λόγο να προτιμηθεί. Δεν ξέρω αν το έχει το σύστημα αυτό ή αγοράζει υπηρεσίες από κάποιον που το έχει ή κάποιος πουλάει τις υπηρεσίες.

Γιατί το predator μπορεί να πουληθεί και με σειρές τηλεφώνου δηλαδή μπορεί να πουλήσει 10 τηλέφωνα το μήνα ή κάποιος πουλάει τέτοιες υπηρεσίες.

Και στην περίπτωση του Θανάση Κουκάκη και στην περίπτωση του Νίκου Ανδρουλάκη χρησιμοποιήθηκε ο συνδυασμός δύο πραγμάτων, της νόμιμης συνακρόασης και της εισαγωγής του παράνομου λογισμικού. Στον κ. Ανδρουλάκη όταν δεν πάτησε το link υπήρξε η νόμιμη συνακρόαση. Στον Κουκάκη που πάτησε το link, σταμάτησε η συνακρόαση όταν έκανε καταγγελία για την νόμιμη επισύνδεση και σταμάτησε η παρακολούθησή του.

Μου ζητήθηκε να ονομάσω συγκεκριμένα πρόσωπα. Αυτά τα πρόσωπα προκύπτουν από τη σύνθεση των εταιρειών. Είναι γνωστό για εταιρεία Ιντελέξα ότι παίζει σημαντικό ρόλο σε προμήθεια της Ελληνικής Αστυνομίας Υπάρχουν σχέσεις των μετόχων μεταξύ τους.

Όσον αφορά το κακόβουλο λογισμικό σε πολιτικά πρόσωπα ο δημοσιογράφος ανάφερε:

«Έχω δει link τέτοια σε άλλα τηλέφωνα δεν ξέρω αν το έχουν ελέγξει. Έχω δει τέτοια link να υπάρχουν σε τηλέφωνα κατά την έρευνα το inside story σε μη πολιτικά πρόσωπα, δεν έχω δει σε πολιτικά πρόσωπα».

«Ο κ.Τέλλογλου σήμερα επανέλαβε τα περί παρακολούθησης του τηλεφώνου του κ.Μητσοτάκη, όπως και άλλων τηλεφώνων, το 2017-2018. Ακριβώς το ίδιο ανέφερε και σε ανάρτησή του προ ημερών. Οφείλει να δώσει συγκεκριμένα στοιχεία στον Εισαγγελέα του Αρείου Πάγου στον οποίο κατέθεσε σήμερα. Εμεις δεν πρόκειται να μπούμε σε καμία λογική συμψηφισμού. Η κυβέρνηση όπως έχει πει ο Πρωθυπουργός θα προχωρήσει αποφασιστικά και θα λάβει όλα εκείνα τα μέτρα διασφαλίζοντας την ισορροπία ανάμεσα στην ασφάλεια του τόπου και των πολιτών και την προστασία των θεμελιωδών αρχών που προστατεύουν την ιδωτική σφαίρα και το απόρρητο των επικοινωνιών», αναφέρεται σε ανακοίνωση του γραφείου Τύπου της Νέας Δημοκρατίας.

Ειδήσεις σήμερα:

Ερντογάν: Η Ελλάδα ενοχλήθηκε πολύ από το Αμπντουλχαμίντ Χαν

Εθνική Μπάσκετ: Στην Ισπανία χωρίς τον Giannis

Θεσσαλονίκη: Ηλικιωμένη χτύπησε σκύλο με το μπαστούνι της (βίντεο)