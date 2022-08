Κόσμος

Τσαβούσογλου: Η Ελλάδα κάνει λόμπι εναντίον της Τουρκίας – Καμία επιείκεια

Ο Υπουργός Εξωτερικών της Τουρκίας, Μεβλούτ Τσαβούσογλου, εξαπέλυσε νέα επίθεση στην Ελλάδα υποστηρίζοντας πως η χώρα μας παραβιάζει τη Συνθήκη της Λωζάνης.

Νέα επίθεση προς την Ελλάδα εξαπέλυσε ο υπουργός Εξωτερικών της Τουρκίας, Μεβλούτ Τσαβούσογλου. Μιλώντας κατά την τελευταία ημέρα της 13ης διάσκεψης των Πρεσβευτών, υποστήριξε για ακόμα μια φορά ότι η Αθήνα παραβιάζει τη Συνθήκη της Λοζάνης και τόνισε πως ήδη η Άγκυρα έχει απευθυνθεί στον ΟΗΕ για το θέμα.

Ολόκληρη η δήλωση Τσαβούσογλου:

"Πέραν από τις προσπάθειες λόμπι και εκστρατείας που ξεκίνησε η τελευταία Ελλάδα εναντίον της Τουρκίας, στη σύνοδο του ΝΑΤΟ, ακόμη και στη διάσκεψη της Οχρίδας, χαιρετηθήκαμε στο πόδι.

Ο υπουργός Άμυνας μας χαιρετήθηκε με τον Έλληνα υπουργό Άμυνας, νομίζω, στη σύνοδο των υπουργών Άμυνας του ΝΑΤΟ. Και πάλι είδα τον Δένδια στη Μαδρίτη ενώ περνούσε, ακόμη και ο Πρόεδρός μας και άλλοι υπουργοί ήταν εκεί. Ήταν απλώς ένας χαιρετισμός. Πέρα από αυτό, δεν έγινε συνάντηση.

Όπως γνωρίζετε, ο Υπουργός Εθνικής Άμυνας Χουλουσί Ακάρ έκανε δηλώσεις για αυτό το θέμα στο συνέδριό μας εκείνη την ημέρα. Για παράδειγμα, σχετικά με μέτρα οικοδόμησης εμπιστοσύνης. Είναι η σειρά μας να φιλοξενήσουμε τη συνάντηση, αλλά η Ελλάδα, ο Έλληνας υπουργός Άμυνας και οι αρμόδιοι δεν έρχονται εδώ και χρόνια. Υπάρχουν διερευνητικές συνομιλίες, παλαιότερα γνωστές ως συμβουλευτικές συνομιλίες. Άλλωστε, εδώ είναι ο κ. Σεντάντ, ο υφυπουργός μας, η Τουρκία έχει τη βούληση να λύσει όλα αυτά τα προβλήματα με έναν περιεκτικό τρόπο. Αλλά και η Ελλάδα χρονοτριβεί».

«Αλλά είναι σαφές ότι η Ελλάδα έχει οπλίσει τα νησιά που βρίσκονται κοντά μας και που δόθηκαν στην Ελλάδα με τη Συνθήκης της Λωζάνης και των Παρισιών του 1947 υπό όρους. Το φέραμε επίσης στην ατζέντα του ΟΗΕ. Το φέραμε στην ατζέντα της διεθνούς κοινότητας με τον ίδιο τρόπο . Θα το παρακολουθήσουμε γιατί πρόκειται για ξεκάθαρη παραβίαση του διεθνούς δικαίου και των διεθνών συμφωνιών. Δεν είναι δυνατόν να δείξουμε επιείκεια σε αυτή την σαφή παραβίαση"

