FBI - Οχάιο: Ένοπλος επιχείρησε να παραβιάσει τις εγκαταστάσεις του

Τι ανακοίνωσε το FBI για το περιστατικό.

Ένας ένοπλος επιχείρησε να παραβιάσει το κτίριο του Ομοσπονδιακού Γραφείου Ερευνών στο Σινσινάτι του Οχάιο, σήμερα το πρωί (τοπική ώρα), προτού διαφύγει από το σημείο, ανακοίνωσε το FBI.

"Περίπου στις 9.00 σήμερα το πρωί, ένας ένοπλος προσπάθησε να παραβιάσει την Εγκατάσταση Ελέγχου Επισκεπτών στο FBI στο Σινσινάτι. Μετά τον συναγερμό και την ανάπτυξη ειδικών πρακτόρων του FBI, το πρόσωπο αυτό διέφυγε βόρεια στον διαπολιτειακό αυτοκινητόδρομο 71", έγραψε στο Twitter η υπηρεσία του FBI στο Σινσινάτι, προσθέτοντας ότι η παραβίαση τελεί υπό διερεύνηση.

Το FBI και οι τοπικές αρχές επιβολής του νόμου βρέθηκαν στο σημείο στο Γουίλμινγκτον του Οχάιο, προσπαθώντας να διαλευκάνουν το περιστατικό, πρόσθεσε.

