Κοινωνία

ΕΛ.ΑΣ: Δεν είναι σε ελληνικό έδαφος οι παγιδευμένοι σε νησίδα στον Έβρο

Διάβασέ μου το... Your browser does not support the audio element.

Επισημαίνεται ότι ζητήθηκε από τις τουρκικές αρχές να δράσουν κατεπειγόντως.

Ανακοίνωση εξέδωσε η Ελληνική Αστυνομία για τις αναφορές περί της παρουσίας ομάδας περίπου 40 ατόμων σε νησίδα του ποταμού Έβρου, τα οποία χρήζουν άμεσης ιατρικής περίθαλψης.

Όπως αναφέρεται διαβιβάσθηκε σχετική ενημέρωση, μέσω του Τριμερούς Κέντρου Επαφής Καπιτάν Αντρέεβο, στις Τουρκικές Αρχές σήμερα, 11 Αυγούστου 2022, καθόσον από τις συντεταγμένες προκύπτει ότι η νησίδα βρίσκεται εκτός ελληνικής επικράτειας.

«Ζητήθηκε από τις Τουρκικές Αρχές να προβούν κατεπειγόντως σε όλες τις απαραίτητες ενέργειες για τον άμεσο απεγκλωβισμό όλων των ατόμων και την παροχή της αναγκαίας και κατάλληλης αρωγής», υπογραμμίζεται χαρακτηριστικά.

Αναλυτικά η ανακοίνωση της ΕΛ.ΑΣ:

"Για τις αναφορές περί της παρουσίας ομάδας περίπου 40 ατόμων σε νησίδα του ποταμού Έβρου, τα οποία χρήζουν άμεσης ιατρικής περίθαλψης, ανακοινώνεται ότι διαβιβάσθηκε σχετική ενημέρωση, μέσω του Τριμερούς Κέντρου Επαφής Καπιτάν Αντρέεβο, στις Τουρκικές Αρχές σήμερα, 11 Αυγούστου 2022, καθόσον από τις συντεταγμένες προκύπτει ότι η νησίδα βρίσκεται εκτός ελληνικής επικράτειας.

Ζητήθηκε από τις Τουρκικές Αρχές να προβούν κατεπειγόντως σε όλες τις απαραίτητες ενέργειες για τον άμεσο απεγκλωβισμό όλων των ατόμων και την παροχή της αναγκαίας και κατάλληλης αρωγής."

Ειδήσεις σήμερα:

Αρπαγή βρέφους – Μητέρα στον ΑΝΤ1: Μου τηλεφώνησε ότι τους έπιασαν με το μωρό

Κορονοϊός – Ξάνθη: Δεκάδες κρούσματα στο γηροκομείο

Ανήλικοι βανδάλισαν λεωφορείο