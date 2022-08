Παράξενα

Επιστήμονας παρουσίασε σαλάμι αέρος για….αστέρι (εικόνες)

Διάβασέ μου το... Your browser does not support the audio element.

Fake φωτογραφία ανέβασε στα social media ένας Γάλλος επιστήμονας, ξεγελώντας τους ακολούθους του.

Εν μέσω «βομβαρδισμού» αποκαλυπτικών φωτογραφιών του εξωδιαστήματος από το διαστημικό τηλεσκόπιο James Webb της NASA, ο Γάλλος φυσικός επιστήμονας Etienne Klein αιφνιδίασε τους 90.000 followers του λογαριασμού του στο Twitter αναρτώντας φωτογραφία του Proxima Centauri ο Εγγύτατος Κενταύρου, είναι αστέρας τύπου ερυθρού νάνου, εντοπίζεται στον αστερισμό Κένταυρο και είναι ο κοντινότερος αστέρας στο Ηλιακό Σύστημά μας. Αρκετές ημέρες αργότερα παραδέχθηκε ότι ήταν φωτογραφία μιας φέτας λουκάνικου chorizo και εξήγησε ότι η κίνησή του ήταν μια προειδοποίηση να είμαστε προσεκτικοί ενώπιον viral αστρονομικών φωτογραφιών.

Τη φωτογραφία, που είχε γίνει viral, συνόδευε η λεζάντα «Φωτογραφία του Proxima Centauri, του πλησιέστερου στον Ήλιο αστέρα, ευρισκόμενου σε απόσταση 4,2 ετών φωτός από εμάς. Τραβήχτηκε από το JWST. Αυτό το επίπεδο λεπτομέρειας... Μέρα τη μέρα, ένας νέος κόσμος αποκαλύπτεται».

Photo de Proxima du Centaure, l’etoile la plus proche du Soleil, situee a 4,2 annee-lumiere de nous.

Elle a ete prise par le JWST.

Ce niveau de details… Un nouveau monde se devoile jour apres jour. pic.twitter.com/88UBbHDQ7Z — Etienne KLEIN (@EtienneKlein) July 31, 2022

Μετά από χιλιάδες views, likes και retweets, o Klein, ο οποίος είναι διευθυντής έρευνας στη French Alternative Energies and Atomic Energy Commission, διευκρίνισε ότι πρόκειται για φωτογραφία μιας φέτας λουκάνικου chorizo και ότι επρόκειτο για φάρσα. «Εντάξει, όταν είναι ώρα για απεριτίφ, η γνωσιακή προκατάληψη έχει, κατά τα φαινόμενα, πολλά περιθώρια να εκδηλωθεί... Να το προσέχετε αυτό» έγραψε σε επόμενο tweet. «Σύμφωνα με τη σύγχρονη κοσμολογία, κανένα αντικείμενο που σχετίζεται με τα ισπανικά αλλαντικά δεν βρίσκεται πουθενά αλλού παρά μόνον στη Γη».

Αργότερα και μετά την οργή των viewers που αισθάνθηκαν εξαπατημένοι, ο Etienne Klein προχώρησε σε απολογία και υπογράμμισε ότι αυτή η ανάρτηση ήταν ένα είδος προειδοποίησης σε μια εποχή viral αστρονομικών φωτογραφιών. «Ας μάθουμε να είμαστε επιφυλακτικοί ενώπιον επιχειρημάτων από αυθεντίες, όπως επίσης μπροστά στην αυθόρμητη ευγλωττία κάποιων φωτογραφιών» τόνισε. Μιλώντας στο Le Point για την αρχική ανάρτησή του, είπε: «Αποδεικνύει επίσης το ότι σε αυτόν τον τύπο μέσου κοινωνικής δικτύωσης, οι παραποιημένες ειδήσεις έχουν πάντα μεγαλύτερη επιτυχία από τις αληθινές ειδήσεις. Νομίζω ότι αν δεν είχα πει ότι επρόκειτο για φωτογραφία από το James Webb δεν θα είχε τέτοια επιτυχία».

Ειδήσεις σήμερα:

Ερντογάν: Η Ελλάδα ενοχλήθηκε πολύ από το Αμπντουλχαμίντ Χαν

Αρπαγή βρέφους – Μητέρα στον ΑΝΤ1: Μου τηλεφώνησε ότι τους έπιασαν με το μωρό

Θεσσαλονίκη: Ηλικιωμένη χτύπησε σκύλο με το μπαστούνι της (βίντεο)