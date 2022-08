Υγεία - Περιβάλλον

Ευλογιά των πιθήκων - Κρήτη: Επιβεβαιώθηκε το πρώτο κρούσμα

Ποια είναι η κατάσταση της υγείας του 27χρονου.



Εντοπίστηκε το πρώτο εργαστηριακά επιβεβαιωμένο κρούσμα ευλογιάς των πιθήκων στην Κρήτη και αφορά έναν 27χρονο άνδρα, ο οποίος βρέθηκε στον Άγιο Νικόλαο από την Αθήνα για διακοπές.

Όπως αναφέρει το ρεπορτάζ, επικαλούμενο τις δηλώσεις του διοικητή του ΠΑΓΝΗ, Γιώργου Χαλκιαδάκη, ο 27χρονος που επιβεβαιώθηκε ως το πρώτο κρούσμα ευλογιάς των πιθήκων στην Κρήτη παρουσίαζε έντονα συμπτώματα και για αυτό έγιναν και οι σχετικοί εργαστηριακοί έλεγχοι.

Μεταφέρθηκε από τον Άγιο Νικόλαο στο ΠΑΓΝΗ ως ύποπτο κρούσμα και τηρήθηκε αμέσως το πρωτόκολλο που ακολουθείται σ’ αυτές τις περιπτώσεις και τέθηκε αμέσως σε καραντίνα.

Στη συνέχεια, έκανε εξειδικευμένες ιατρικές ιατρικές εξετάσεις, τ’ αποτελέσματα των οποίων ήρθαν και επιβεβαίωσαν τις αρχικές εκτιμήσεις, ότι δηλαδή πρόκειται για κρούσμα της ευλογιάς των πιθήκων, το πρώτο που καταγράφεται στο νησί.

Ο 27χρονος παρακολουθείται στενά από τους γιατρούς ενώ μέχρι στιγμής η κατάσταση της υγείας του δεν εμπνέει ανησυχία.

