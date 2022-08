Πολιτισμός

H Σιγκούρνι Γουίβερ ξανά με τον Κέβιν Κλάιν

Σχεδόν 30 χρόνια μετά την τελευταία φορά που συνεργάστηκαν στη μεγάλη οθόνη, οι δύο ηθοποιοί ενώνουν και πάλι τις δυνάμεις τους.

Η Αμερικανίδα ηθοποιός Σιγκούρνι Γουίβερ (Sigourney Weaver) και ο βραβευμένος με Όσκαρ Κέβιν Κλάιν (Kevin Kline), ενώνουν τις δυνάμεις τους και πρωταγωνιστούν στη τρυφερή ρομαντική ταινία «The Good House», σε σκηνοθεσία Μάγια Φόρμπς (Maya Forbes) και Γουόλι Γουλοντάρσκι (Wally Wolodarsky). Είναι βασισμένη στο ομώνυμο μυθιστόρημα της Ann Leary.

Η Γουίβερ υποδύεται μία μεσίτρια, ελεύθερη όπου η οικογένειά της ανησυχεί για τη μεγάλη της αδυναμία στο ποτό. Σύμφωνα με την επίσημη σύνοψη, η ζωή της αρχίζει να ξετυλίγεται καθώς «αναζωπυρώνεται ένα ειδύλλιο με τον παλιό της έρωτα από το γυμνάσιο», τον οποίο υποδύεται ο Κέβιν Κλάιν. Στη συνέχεια «μπλέκεται επικίνδυνα με την απερίσκεπτη συμπεριφορά ενός ατόμου, αναζωπυρώνοντας θαμμένα συναισθήματα και οικογενειακά μυστικά».

Το καστ περιλαμβάνει μεταξύ άλλων τους Μορένα Μπακαρίν (Morena Baccarin), Ρομπ Ντέλανεϊ (Rob Delaney) και Ντέιβιντ Ράσε (David Rasche).

Το ζευγάρι της ταινίας είχε συνεργαστεί ξανά στην ταινία «Dave» το 1993 και στο «The Ice Storm» το 1997. Η Γουίβερ μιλώντας στο «The Hollywood Reporter» για τη νέα τους συνεργασία τόνισε ότι «είμαστε πολύ καλοί φίλοι. Πήγαμε σε ανταγωνιστικές δραματικές σχολές και αυτό είναι μέρος των καθημερινών μας πειραγμάτων. Έχουμε μια πολύ τρυφερή σχέση, λίγο ανταγωνιστική».

Και συνεχίζει η ηθοποιός: «Ήταν χαρά μου να παίξω ξανά μαζί του. Τον εμπιστεύομαι τόσο πολύ και νομίζω ότι με εμπιστεύεται κι εκείνος».

Η ταινία «The Good House» θα προβάλλεται στις αίθουσες από τις 30 Σεπτεμβρίου.

