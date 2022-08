Κόσμος

Ουκρανία: Οικονομική βοήθεια “μαμούθ” από τις ΗΠΑ

Οικονομική βοήθεια ύψους 3 δισεκατομμυρίων δολαρίων εντός του Αυγούστου και μια περαιτέρω βοήθεια ύψους 1,5 δισεκατομμυρίων δολαρίων τον Σεπτέμβριο, θα λάβει η Ουκρανία από τις ΗΠΑ. Την δήλωση έκανε σήμερα ο υπουργός Οικονομικών, Σέργκίι Μάρτσενκο.

Ο Σέργκίι Μάρτσενκο διευκρίνισε ότι οι πληρωμές αυτές είναι μέρος του πακέτου βοήθειας ύψους 7,5 δισεκ. δολαρίων που είχε συμφωνηθεί μεταξύ Ουκρανίας και ΗΠΑ στις αρχές του καλοκαιριού.

Το πακέτο θα χρησιμοποιηθεί για την χρηματοδότηση «κρίσιμης σημασίας δαπανών», όπως οι δαπάνες στον τομέα της υγειονομικής περίθαλψης και συνταξιοδότησης.

