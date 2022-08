Αθλητικά

Εθνική Ελλάδος: “Φιλική” ήττα από την Ισπανία

Ηττήθηκε από τη γηπεδούχο Ισπανία η Εθνική Ελλάδος.

Άλλη εικόνα είχε το δεύτερο φιλικό παιχνίδι ανάμεσα στην εθνική και την Παγκόσμια Πρωταθλήτρια Ισπανία. Με τον Γιάννη Αντετοκούνμπο εκτός δωδεκάδας λόγω ενοχλήσεων στο δεξί γόνατο, από πρωταγωνίστρια στο ΟΑΚΑ πριν από δύο ημέρες κόντρα στους Ίβηρες, η εθνική κυνηγούσε στο σκορ στο μεγαλύτερο μέρος την ομάδα του Σέρτζιο Σκαριόλο, στο Wizink Center της Μαδρίτης, για να ηττηθεί με 87-80. Χωρίς και τους Κώστα Σλούκα και Γιώργο Παπαγιάννη ξανά, το δεύτερο φιλικό προετοιμασίας της «επίσημης αγαπημένης» για το Ευρωμπάσκετ ανέδειξε αρκετές αδυναμίες της εθνικής, κάτι αναμενόμενο σε αυτό το χρονικό διάστημα, στις οποίες και θα δουλέψουν ο Δημήτρης Ιτούδης και οι Έλληνες διεθνείς, καθώς ακολουθεί το τουρνουά «Ακρόπολις» (17-19 Αυγούστου) στο ΟΑΚΑ.

Ο Δημήτρης Αγαβάνης, με 13 πόντους, 3 ριμπάουντ και 1 ασίστ ήταν ο κορυφαίος της εθνικής, 9 πόντους πρόσθεσε ο Τάιλερ Ντόρσεϊ, ενώ 7 πόντους, 6 ασίστ και 3 ριμπάουντ ήταν η συγκομιδή του Νικ Καλάθη. Ο Κώστας Αντετοκούνμπο είχε συνεισφορά 6 πόντους, 4 ριμπάουντ, ενώ από 5 πόντους πέτυχαν οι Παπανικολάου, Λαρεντζάκης, Μποχωρίδης και Κασελάκης

Με τους Ισπανούς φιλάθλους να έχουν εξαντλήσει ήδη από χθες (10/8) τα εισιτήρια, το κίνητρο των παικτών του Σέρτζιο Σκαριόλο ήταν υψηλό, ιδιαίτερα μετά την ήττα από την Ελλάδα στο ΟΑΚΑ. Ο Ουίλι Ερνανγκόμεθ με 21 πόντους και 8 ριμπάουντ ήταν ο κορυφαίος της Ισπανίας και δημιούργησε πρόβλημα στην ελληνική ρακέτα, αφού δεν είχε... αντίπαλο. Ο Χουάντσο Ερνανγκόμεθ είχε 10 πόντους και 8 ριμπάουντ, με τον Σάιθ να μετρά 7 πόντους και 4 ριμπάουντ.

Οι Ίβηρες είχαν 9/16 τρίποντα και 37 ριμπάουντ, την ώρα που η εθνική μέτρησε 5/18 τρίποντα και 25 ριμπάουντ. Και στις ασίστ υπερείχαν οι Ισπανοί αυτή τη φορά με 19 έναντι 12 της Ελλάδας.

Τον αγώνα παρακολούθησε δια ζώσης και ο προπονητής των Μιλγουόκι Μπακς, Μάικ Μπουντενχόλζερ βλέποντας τον Θανάση Αντετοκούνμπο και τον συνεργάτη του, Τζος Οπενχάιμερ, από τη στιγμή που ο “Greek Freak” δεν αγωνίστηκε.

Μετά από ένα καλό ξεκίνημα, όταν οι Κώστας Αντετοκούνμπο και Δημήτρης Αγραβάνης «χτύπησαν» στην ισπανική ρακέτα για το +7 (8-15), οι Ίβηρες απάντησαν με «βροχή» από τρίποντα (6/7 στο ημίχρονο, ενώ ο Ουίλι Ερνανγκόμεθ έκανε ό,τι ήθελε εν τη απουσία και του Γιώργου Παπαγιάννη. Μετά το +13 (45-32) της «Φούρια Ρόχα», η εθνική επέστρεψε, για να προηγηθεί με +2 (45-47), αλλά η αντίδραση των Ισπανών ήταν άμεση και οι Έλληνες διεθνείς δεν κατάφεραν να φτάσουν στη νίκη.

Τα δεκάλεπτα: 22-21, 45-40, 67-61, 87-80

