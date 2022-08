Αθλητικά

Παναθηναϊκός - Σλάβια Πάργας: Εκτός Ευρώπης το “τριφύλλι”

Διάβασέ μου το... Your browser does not support the audio element.

Άγγιξε το όνειρο, αλλά το έχασε. Ο Παναθηναϊκός, παρά την προσπάθειά του, ηττήθηκε και τελειώσε το ευρωπαϊκό του ταξίδι.

Το πάλεψε όσο δεν έπαιρνε, έφτασε τη Σλάβια Πράγας στα όριά της, έχασε ανεπανάληπτες ευκαιρίες (δοκάρι στο 2’), προηγήθηκε στο 58’, όμως δεν βρήκε το δεύτερο γκολ που έψαχνε ο Παναθηναϊκός και στο τέταρτο λεπτό των καθυστερήσεων είδε τους Τσέχους να ισοφαρίζουν από το ολέθριο λάθος του Καμπετσή και να παίρνουν εκείνοι την πρόκριση στα play off του Europa Conference League με το τελικό 1-1 στο «Απόστολος Νικολαΐδης». Μεγάλη προσπάθεια από τους «πράσινους» που ωστόσο, δεν έφτανε και πλέον μένουν εκτός Ευρώπης...

Ο Παναθηναϊκός ξεκίνησε τον αγώνα στα «κόκκινα» και μόλις στο 2ο λεπτό «άγγιξε» το γκολ έχοντας δοκάρι με τον Σπόραρ. Από εξαιρετική κάθετη πάσα του Μάγκνουσον στο χώρο προς τον Χουάνκαρ, ο Ισπανός μπακ γύρισε την μπάλα χαμηλά στο δεύτερο δοκάρι προς τον Σπόραρ, ο οποίος έκανε την προβολή, αλλά «σημάδεψε» το αριστερό δοκάρι κι άουτ.

Στο 10ο λεπτό η Σλάβια προσέγγισε για πρώτη φορά την περιοχή του Παναθηναϊκού, όμως το απευθείας φάουλ του Τραορέ πέρασε λίγο άουτ από το δεξί δοκάρι του Μπρινιόλι.

Ο Παναθηναϊκός συνέχισε να πιέζει ασφυκτικά τη Σλάβια και στο 20’ ο Αϊτόρ έκανε πολύ καλή ατομική ενέργεια και πλασέ, με τον Μάντους να απομακρύνει με δυσκολία και τον Ούσου να διώχνει μακριά απ’ την τσεχική άμυνα.

Στο 30’ οι Τσέχοι έχασαν μεγάλη ευκαιρία, όταν από πάσα του Τραορέ που ακινητοποίησε την «πράσινη» άμυνα, ο Ντουντιέρα πλάσαρε από καλή θέση πάνω από τα δοκάρια του Μπρινιόλι.

Δύο λεπτά αργότερα (32’) από καταπληκτική ενέργεια κι ασίστ του Βαγιαννίδη, ο Σπόραρ βρέθηκε σε θέση βολής, όμως «νικήθηκε» στο πλασέ του από τον Μάντους, ενώ τον τραβούσε από το δεξί χέρι ο Ούσου.

Στο 42’ υπήρξε μία φάση για την οποία οι παίκτες του Παναθηναϊκού έγιναν έξω φρενών με τον Άγγλο διαιτητή Πίτερ Μπάνκις, ζητώντας πέναλτι κι αποβολή του τερματοφύλακα της Σλάβια, ο οποίος είχε ήδη κίτρινη κάρτα. Σε εκτέλεση φάουλ του Αϊτόρ, ο γκολκίπερ της Σλάβια Μάντους «γκρέμισε» τον Σένκεφελντ μέσα στην περιοχή, όμως ο ρέφερι έδειξε να συνέχεια στο παιχνίδι.

Στο δεύτερο ημίχρονο ο Παναθηναϊκός «έχασε» απ’ το 55’ τον Σένκεφελντ, ο οποίος είχε τραυματιστεί στη μέση απ’ τη φάση του 42ου λεπτού όπου ζήτησαν πέναλτι οι «πράσινοι», με τον Δημήτρη Κουρμπέλη να παίρνει τη θέση του Ολλανδού στα μετόπισθεν.

Στο 58’ ο Παναθηναϊκός βρήκε το πολυπόθητο γκολ που έψαχνε, μετά από καταπληκτικό ένα-δύο του Χουάνκαρ με τον Τσέριν και σέντρα του Ισπανού μπακ προς τον Σπόραρ, ο οποίος τούτη τη φορά δεν αστόχησε και με κοντινή προβολή έκανε το 1-0 για τους «πράσινους».

Στο 68’ το σουτ του Σέβτσικ πέρασε λίγο άουτ από το δεξί δοκάρι του Μπρινιόλι, ενώ στο 85’ η γυριστή κεφαλιά του Σπόραρ από το φάουλ του Αϊτόρ αποκρούστηκε με υπερένταση σε κόρνερ από τον Μάντους.

Όσο περνούσαν τα λεπτά και το παιχνίδι πλησίαζε προς το φινάλε, ο Παναθηναϊκός πίεζε με όλα του τα «όπλα», όμως στο 4ο λεπτό των καθυστερήσεων «πληγώθηκε» από ένα απίστευτο σφάλμα του Καμπετσή, ο οποίος γύρισε λανθασμένα την μπάλα προς τον Μπρινιόλι χωρίς να βλέπει, ο Γιουρέτσκα έκλεψε την μπάλα και ισοφάρισε για τη Σλάβια σε 1-1, «σφραγίζοντας» την πρόκρισή της.

Διαιτητής: Πίτερ Μπάνκις (Αγγλία)

Κίτρινες: Αλεξανδρόπουλος, Σένκεφελντ, Ρούμπεν, Μάγκνουσον, Χουάνκαρ - Τραορέ, Μάντους, Λινγκρ, Ντόρλεϊ, Σρανζ

Αποβολές:

Οι συνθέσεις των δύο ομάδων:

ΠΑΝΑΘΗΝΑΪΚΟΣ (Ιβάν Γιοβάνοβιτς): Μπρινιόλι, Κώτσιρας, Σένκεφελντ (55’ λ.τρ. Κουρμπέλης), Μάγκνουσον, Χουάνκαρ, Ρούμπεν, Αλεξανδρόπουλος (77’ Καμπετσής), Τσέριν, Βαγιαννίδης (77’ Ιωαννίδης), Αϊτόρ (88’ Καρλίτος), Σπόραρ.

ΣΛΑΒΙΑ ΠΡΑΓΑΣ (Γίντριχ Τρπισόφσκι): Μάντους, Ντουντιέρα (82’ Μάζοπουστ), Ούσου, Κατσαράμπα, Ντόρλεϊ, Τιεχί (82’ Γιουρέτσκα), Σρανζ (90’+7 Τεσλ), Τραορέ (61’ Σέβτσικ), Χόλες, Ολαγίνκα, Λινγκρ (61’ Λινγκρ).

Ειδήσεις σήμερα:

Παρακολουθήσεις – Τέλλογλου σε Ντογιάκο: Πολύ παλαιότερο το πρόβλημα με τα λογισμικά

Επίθεση με οξύ στη Μεσσήνη - Το θύμα στον ΑΝΤ1: Κανείς να μην το περάσει αυτό (βίντεο)

Θεσσαλονίκη: Ηλικιωμένη χτύπησε σκύλο με το μπαστούνι της (βίντεο)