Κούβα - πυρκαγιά σε πετρελαϊκές εγκαταστάσεις: Δεύτερος νεκρός πυροσβέστης

Ύστερα από έξι ημέρες, η πυρκαγιά βρίσκεται πλέον «υπό έλεγχο», σύμφωνα με τις δυνάμεις της πυροσβεστικής.

Οι αρχές της Κούβας ανακοίνωσαν σήμερα τον θάνατο ενός 24χρονου πυροσβέστη στην επιχείρηση για την κατάσβεση της μεγάλης πυρκαγιάς σε πετρελαϊκές εγκαταστάσεις του Ματάνσας. Πρόκειται για το δεύτερο επιβεβαιωμένο θύμα, μετά τον θάνατο ενός 60χρονου πυροσβέστη που είχε ανακοινωθεί το Σάββατο.

Η τύχη 14 πυροσβεστών εξακολουθεί να αγνοείται από τα ξημερώματα του Σαββάτου, όταν σημειώθηκε μια ισχυρή έκρηξη σε δεξαμενή που είχε τυλιχθεί στις φλόγες αφού νωρίτερα χτυπήθηκε από κεραυνό. Εκφράζονται φόβοι ότι οι 14 πυροσβέστες είναι νεκροί, κάτι που μένει να επιβεβαιωθεί όταν ολοκληρωθεί η επιχείρηση.

Από την πυρκαγιά στις πετρελαϊκές εγκαταστάσεις του Ματάνσας, τις μεγαλύτερες στην Κούβα, 100 χιλιόμετρα ανατολικά της Αβάνας, 130 άνθρωποι τραυματίστηκαν και 22 από αυτούς εξακολουθούν να νοσηλεύονται.

Καταστράφηκαν τέσσερις δεξαμενές, χωρητικότητας έως και 52 εκατομμυρίων λίτρων αργού πετρελαίου ή μαζούτ. Η Κούβα έλαβε βοήθεια από το Μεξικό και τη Βενεζουέλα, που έστειλαν εξοπλισμό και ειδικούς στην αντιμετώπιση πυρκαγιών σε πετρελαϊκές εγκαταστάσεις.

Η απώλεια εκατομμυρίων λίτρων καυσίμων, στρατηγικής σημασίας για την τροφοδοσία των θερμοηλεκτρικών σταθμών της Κούβας, αναμένεται να επιδεινώσει τα ήδη υπάρχοντα προβλήματα στην ηλεκτροδότηση του νησιού.

