ΝΒΑ – Μπιλ Ράσελ: Αποσύρεται η φανέλα με τον Νο6 από όλες τις ομάδες

Η Λίγκα αποφάσισε να τιμήσει με αυτόν τον τρόπο τη μνήμη ενός τεράστιου αθλητή.

Το Νο6 που φορούσε στους Μπόστον Σέλτικς ο Μπιλ Ράσελ δεν θα υπάρχει πλέον στο ΝΒΑ. Η Λίγκα ανακοίνωσε το βράδυ της Πέμπτης (11/8) την απόφασή της να τιμήσει με αυτόν τον τρόπο τη μνήμη ενός τεράστιου αθλητή, αποσύροντας δηλαδή από όλες τις ομάδες το Νο 6 που φορούσε στη Βοστόνη, ομάδα με την οποία κατέκτησε 11 πρωταθλήματα, ενώ ως προπονητής οδήγησε σε δύο ακόμη τίτλους ΝΒΑ τους «Κέλτες».

Επιπρόσθετα, όπως αποφασίστηκε κατά τη διάρκεια της ερχόμενης σεζόν 2022-23, κάθε φανέλα θα συνοδεύεται από πένθος στη μνήμη του ανθρώπου - θρύλου των Σέλτικς. Τέλος, σε κάθε παρκέ και κάθε αρένα θα υπάρχει ένα ειδικό λογότυπο με το νούμερο 6 κοντά στη γραμματεία.

Αυτή είναι η πρώτη φορά που το ΝΒΑ αποσύρει το Νο ενός παίκτη, κίνηση που υποδεικνύει το μέγεθος του Μπιλ Ράσελ.

Ο Μπιλ Ράσει ολοκλήρωσε την καριέρα του στο ΝΒΑ με μέσο όρο 15.1 πόντους, 22.5 ριμπάουντ και 4.3 ασίστ, έχοντας αγωνιστεί σε 963 αγώνες της κανονικής περιόδου. Ήταν 12 φορές All-Star, 3 φορές μέλος της κορυφαίας πεντάδας της λίγκας και 8 φορές μέλος της δεύτερης καλύτερης πεντάδας.

