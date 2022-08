Life

Αυγουστιάτικη πανσέληνος: Περισσότεροι από 100 επιλεγμένοι χώροι ανοίγουν για το κοινό

Διάβασέ μου το... Your browser does not support the audio element.

Αρχαιολογικοί χώροι, τόποι, μουσεία και μνημεία σε ολόκληρη τη χώρα υποδέχονται απόψε το κοινό κάτω από το φως του ολόγιομου φεγγαριού.

Περισσότεροι από 100 αρχαιολογικοί χώροι, ιστορικοί τόποι, μουσεία και μνημεία σε ολόκληρη τη χώρα υποδέχονται απόψε το κοινό κάτω από το φως του ολόγιομου φεγγαριού. Πρόκειται για τις εκδηλώσεις που διοργανώνει για μια ακόμα χρονιά το υπουργείο Πολιτισμού και Αθλητισμού, στο πλαίσιο της αυγουστιάτικης Πανσελήνου (12 Αυγούστου), με ελεύθερη είσοδο για το κοινό, σε επιλεγμένους αρχαιολογικούς χώρους, μουσεία, ιστορικούς τόπους και μνημεία.

Υπενθυμίζεται ότι εκδηλώσεις θα πραγματοποιηθούν σε 50 αρχαιολογικούς χώρους και μουσεία, ενώ 55 θα παραμείνουν ανοιχτοί για το κοινό με ελεύθερη είσοδο. Η φετινή διοργάνωση θα πλαισιωθεί από εκδηλώσεις στις 11 Αυγούστου, καθώς επίσης και στις 13, 19, 20 και 27 Αυγούστου. Το πρόγραμμα, περιλαμβάνει κυρίως συναυλίες, αλλά και θεατρικές και χοροθεατρικές παραστάσεις, ποιητικές βραδιές, προβολές, αστροπαρατήρηση και ξεναγήσεις, πολλές εκ των οποίων πραγματοποιούνται σε συνεργασία με την τοπική αυτοδιοίκηση και τοπικούς συλλόγους.

Φέτος, εκατό χρόνια από τη Μικρασιατική Καταστροφή, η διοργάνωση είναι αφιερωμένη στο γεγονός της Εξόδου του ελληνισμού από τη Μικρά Ασία και του ίχνους που άφησε στη συλλογική μνήμη.

Πληροφορίες για το πρόγραμμα των εκδηλώσεων στην ιστοσελίδα του ΥΠΠΟΑ https://www.culture.gov.gr/el/Information/SitePages/view.aspx?nID=4321

Ειδήσεις σήμερα:

ΝΒΑ – Μπιλ Ράσελ: Αποσύρεται η φανέλα με τον Νο6 από όλες τις ομάδες

Rapid test δωρεάν την Παρασκευή σε 137 σημεία

Καιρός: βροχές, καταιγίδες και χαλάζι την Παρασκευή