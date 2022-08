Κοινωνία

Επίθεση με οξύ στη Μεσσήνη: Μετανιωμένος δηλώνει ο δράστης

«Τις τελευταίες ώρες έχει αρχίσει να συνειδητοποιεί τι έγινε», δήλωσε ο δικηγόρος του στην εκπομπή «Καλοκαίρι Μαζί».

Ο δικηγόρος του 50χρονου που επιτέθηκε με οξύ στην πρώην σύζυγο του στη Μεσσήνη, Θανάσης Ηλιόπουλος, μίλησε στην εκπομπή «Καλοκαίρι Μαζί» κει μετέφερε τις πρώτες αντιδράσεις του δράστη.

«Τις τελευταίες ώρες έχει συνειδητοποιήσει τι έχει κάνει» είπε ο κ. Ηλιόπουλος και πρόσθεσε, «μου είπε ότι είναι ειλικρινά μετανιωμένος και ζητάει συγνώμη».

Όπως είπε στη συνέχεια, ο δράστης και το θύμα τον τελευταίο καιρό ξαναζούσαν μαζί και έκαναν μια προσπάθεια να τα ξαναβρούν μετά το διαζύγιο τους, καθώς είχαν και 4 παιδιά.

Ο κ. Ηλιόπουλος είπε ότι ο πελάτης του πέρα από την μεταμέλεια του, δηλώνει ότι θέλει να συνδράμει στην αποκατάσταση της υγείας της πρώην συζύγου του μετά την επίθεση που της έκανε.

Ερωτηθείς για το πώς δικαιολόγησε την επίθεση του στον ίδιο, ο κ. Ηλιόπουλος είπε ότι ο πελάτης του δεν μπορεί ακόμη να δώσει καμία ουσιαστική απάντηση και συμπλήρωσε ότι ακόμη δεν έχει λάβει τη δικογραφία, κάτι που θα γίνει σήμερα το μεσημέρι και είναι πολύ πιθανό να ζητήσει παράταση για να απολογηθεί ο πελάτης του την Κυριακή.

Αισιόδοξα είναι τα νέα από την εξέλιξη της υγείας του θύματος, όπως είπε στην εκπομπή «Καλοκαίρι Μαζί», η διοικητής του Νοσοκομείου Καλαμάτας, Ελένη Αλειφέρη.

