Τορόντο – Σάκκαρη: Αποκλείστηκε από την Πλίσκοβα

Η Ελληνίδα πρωταθλήτρια υπέκυψε μετά από μια συγκλονιστική αναμέτρηση που κράτησε περίπου 2,5 ώρες.

Μετά από μία συγκλονιστική αναμέτρηση για τον τρίτο γύρο της διοργάνωσης, διάρκειας δύο ωρών και 28 λεπτών, η Καρολίνα Πλίσκοβα απέκλεισε την Μαρία Σάκκαρη, από την συνέχεια του διεθνούς τουρνουά, που φιλοξενείται στο Τορόντο.

Η Ελληνίδα πρωταθλήτρια, η οποία βρίσκεται στο Νο 4 της παγκόσμιας κατάταξης, μπήκε «μουδιααμένα» στο γήπεδο, γεγονός που εκμεταλλεύθηκε ιδανικά η Τσέχα (Νο 14 στον κόσμο), καθώς με δύο καθοριστικά μπρέικ (2-0, 4-0), έφθασε στην κατάκτηση του πρώτου σετ με 6-1, μετά από 27 λεπτά.

Η Σάκκαρη ήταν «υποχρεωμένη» ν' αντιδράσει και το έκανε σπάζοντας το σερβίς της Πλίσκοβα στο πρώτο γκέιμ. Στην συνέχεια, οι δύο τενίστριες κράτησαν το σερβίς τους, μέχρι να κάνει μπρέικ η έμπειρη Τσέχα και να ισοφαρίσει σε 5-5. Το σετ κρίθηκε στο tie break, όπου μετά από εκπληκτικό αγώνα, η Σάκκαρη επικράτησε με 11-9, σε μία ώρα και 13 λεπτά.

Στο τρίτο και καθοριστικό σετ, που είχε διάρκεια 48 λεπτά, η Πλίσκοβα φάνηκε πιο ψύχραιμη και πιο αποτελεσματική. Επιτυγχάνοντας δύο μπρέικ (2-0, 5-1) κατάφερε να διατηρήσει το πλεονέκτημα, παρά το μπρέικ της Σάκκαρη (5-2), για να φθάσει στην νίκη με 6-3.

Στο τουρνουά του Τορόντο, δεν θα συνεχίσει, ούτε η επικεφαλής της παγκόσμιας κατάταξης, Ίγκα Σβιάτεκ. Η Πολωνή πρωταθλήτρια, η οποία φαίνεται να διανύει μία περίοδο αγωνιστικής κάμψης, ηττήθηκε με 6-4, 3-6, 7-5 από την Βραζιλιάνα, Μπεατρίζ Χαντάντ Μαϊα (Νο 24 στον κόσμο).

