Πειραιάς: επιβάτης “γατζώθηκε” από τον καταπέλτη πλοίου για να μην το χάσει (βίντεο)

Ο αργοπορημένος επιβάτης, κατέβαλε μεγάλη προσπάθεια για να μη χάσει το πλοίο.

Η αργοπορία του, έφτασε έναν επιβάτη στα... άκρα στο λιμάνι του Πειραιά, καθώς στην προσπάθειά του να επιβιβαστεί στο πλοίο που έφευγε, τον έκανε να προσπαθήσει να πηδήξει στον καταπέλτη!

Πιο συγκεκριμένα, το περιστατικό συνέβη την Τρίτη στον Πειραιά, όταν επιβάτης έφτασε μπροστά από το πλοίο που αναχωρεί για τις Κυκλάδες κυριολεκτικά την τελευταία στιγμή, χωρίς όμως να καταφέρει να μπει μέσα.

Όπως φαίνεται στο βίντεο που δημοσιεύει το zarpanews.gr, η προσπάθεια ήταν μάταιη καθώς δεν τα καταφέρνει, σκοντάφτει και πέφτει πάνω στην προβλήτα του λιμανιού.

Για καλή του τύχη, η πτώση έγινε στο έδαφος και όχι στη θάλασσα, αλλά και δεν τραυματίστηκε από την πτώση του.

Πηγή: zarpanews.gr

