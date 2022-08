Πολιτική

Κεραμέως: Πότε ανοίγουν τα σχολεία

Πότε θα ανοίξει η πλατφόρμα υποβολής αιτήσεων για αναπληρωτές εκπαιδευτικούς.

«Την Δευτέρα 12 Σεπτεμβρίου τα σχολεία μας ανοίγουν με την καλύτερη δυνατή συνθήκη ανθρώπινου δυναμικού όλων των εποχών», δήλωσε η υπουργός Παιδείας Νίκη Κεραμέως

Συγκεκριμένα ανέφερε ότι μόλις ολοκληρώθηκαν 8.500 μόνιμοι διορισμοί ανεβάζοντας σε 25.000 τον συνολικό αριθμό των μόνιμων διορισμών τα τελευταία 2,5 χρόνια στην εκπαίδευση και την ειδική αγωγή.

Ανακοίνωσε ακόμη ότι σήμερα υπογράφεται η πρόσκληση για τους αναπληρωτές εκπαιδευτικούς και από την προσεχή εβδομάδα θα μπορούν να μπαίνουν στην πλατφόρμα για να συμπληρώσουν τα στοιχεία τους.

Η υπουργός Παιδείας, χαρακτήρισε σημαντική καινοτομία την επέκταση του ολοήμερου σχολείου έως τις 17:30 από το Σεπτέμβριο σε περίπου 5.000 σχολικά τμήματα. Μόνο για την επέκταση του ωραρίου θα προσληφθούν 3.000 εκπαιδευτικοί.

Στόχος, τόνισε η κυρία Κεραμέως, είναι η αναβάθμιση της παρεχόμενης εκπαίδευσης αλλά και η στήριξη των εργαζόμενων γονέων.

Σχετικά με την είσοδο στα Πανεπιστήμια με ταυτότητα, η υπουργός Παιδείας ανέφερε πως πρόκειται για βήμα προόδου και ένα βήμα που ήδη έχει δρομολογηθεί. Ήδη έχει ξεκινήσει να εφαρμόζεται στη Θεσσαλονίκη και επαφίεται στα ιδρύματα να το προχωρήσουν.

Για την Πανεπιστημιακή Αστυνομία ανέφερε πως «δεν κόλλησε» και πως από Σεπτέμβριο θα αναλάβει δράση η ομάδα προστασίας των πανεπιστημιακών ιδρυμάτων που ο κύριος στόχος του θα είναι η αποτροπή τέλεσης αξιόποινων πράξεων.

Για τη φοιτητική στέγη, η κυρία Κεραμέως τόνισε ότι μέσω ΣΔΙΤ χτίζονται νέες υποδομές σε Κρήτη, Θεσσαλία και Θράκη.

Πηγή: skai.gr

