Άρης – Μακάμπι Τελ Αβίβ: Συλλήψεις 15 Ισραηλινών

Οι συλλήψεις έγιναν πριν την έναρξη του αγώνα στο κέντρο της πόλης.

Στη σύλληψη 15 οπαδών της Μακάμπι Τελ Αβίβ, προχώρησαν οι Αρχές πριν την αναμέτρηση με τον Άρη.

Οι συλλήψεις έγιναν στο κέντρο της Θεσσαλονίκης όπου είχαν συγκεντρωθεί οι οπαδοί της ισραηλινής ομάδας πριν μεταβούν στο γήπεδο “Κλεάνθης Βικελίδης”

Όπως αναφέρει η ΕΛ.ΑΣ. σε βάρος τους σχηματίσθηκε δικογραφία για αδικήματα βίας με αφορμή αθλητικές εκδηλώσεις και για παράβαση του νόμου περί φωτοβολίδων και πυροτεχνημάτων.

Αναλυτικά η ανακοίνωση της Γενικής Αστυνομικής Διεύθυνσης Θεσσαλονίκης:

Στο πλαίσιο ειδικής επιχειρησιακής δράσης που πραγματοποιήθηκε από αστυνομικούς της Διεύθυνσης Ασφαλείας Θεσσαλονίκης ενόψει ποδοσφαιρικού αγώνα, απογευματινές ώρες χθες στο κέντρο της πόλης (ύψος Βασιλικού Θεάτρου), συνελήφθησαν 15 αλλοδαποί, φίλαθλοι ομάδας, στην κατοχή των οποίων ανευρέθηκαν επιμελώς κρυμμένες πυροτεχνικές κατασκευές.

Σε βάρος των συλληφθέντων σχηματίσθηκε δικογραφία από την Υποδιεύθυνση Αντιμετώπισης Βίας στους Αθλητικούς Χώρους για αδικήματα βίας με αφορμή αθλητικές εκδηλώσεις και για παράβαση του νόμου περί φωτοβολίδων και πυροτεχνημάτων και θα οδηγηθούν στον αρμόδιο Εισαγγελέα.

Φωτογραφία: thestival.gr

