Έγκλημα στην Άρτα: θέμα χρόνου η σύλληψη του δράστη

Ανθρωποκυνηγητό για τον εντοπισμό του 29χρονου που πυροβόλησε θανάσιμα τον πρώην πεθερό του, πραγματοποιούν οι αρχές.

Πολύ κοντά στη σύλληψη του δράστη της δολοφονίας του πεθερού του στην Άρτα, φαίνεται πως είναι οι αρχές, καθώς από εχτές πραγματοποιείται ανθρωποκηνυγητό για τον εντοπισμό του.

Ο 29χρονος πυροβόλησε και σκότωσε με τέσσερις σφαίρες τον πεθερό του ενώ παράλληλα, πυροβόλησε και κατά της πρώην συζυγού του, η οποία στάθηκε τυχερή.

Όπως αναφέρουν πληροφορίες, ο 29χρονος είχε πάρει συναινετικό διαζύγιο με την 36χρονη η οποία είχε επιστρέψει στο πατρικό της και είχαν συμφωνήσει τους όρους και τους χρόνους κατά τους οποίους θα έβλεπε το παιδί τους, ηλικίας δύο ετών περίπου.

Αργά το μεσημέρι της Πέμπτης πήγε στο σπίτι για να δει το παιδί όμως η επίσκεψη κατέληξε σε τραγωδία. ο 29χρονος ξεκινώντας από το σπίτι του στο χωριό Μεσόπυργο Άρτας, επισκέφτηκε το σπίτι του πεθερού του με πρόφαση να δει το 2 ετών παιδί του. Όταν ο δράστης έφτασε στο σπίτι του πεθερού του όλα έδειχναν καλά, την στιγμή όμως που ξεκίνησαν κουβέντα για τα προσωπικά τους μεταξύ εκείνου και της 36χρονης πρώην γυναίκας του, τα αίματα άναψαν και ο 29χρονος τσακώθηκε με τον 75χρονο ηλικιωμένο.

Ο 29χρονος, πυροβόλησε εξ επαφής τον άτυχο άντρα τέσσερις φορές σκοτώνοντας τον στην αυλή του σπιτιού τους μπροστά στα μάτι της πεθεράς του, της γυναίκας του και του ίδιου του του παιδιού.

Ο δράστης, αποπειράθηκε να σκοτώσει και την πρώην σύζυγό του, χωρίς ωστόσο να το καταφέρνει κι όταν συνειδητοποίησε τι είχε συμβεί πήρε το αυτοκίνητο του και έφυγε.

Το αυτοκίνητο με το οποίο διέφυγε ο 29χρονος εντοπίστηκε από άνδρες της ΕΛ.ΑΣ στα σύνορα Άρτας-Αιτωλοακαρνανίας. Σύμφωνα με αστυνομικές πήγες, τον 29χρονο συνάντησε βοσκός της περιοχής, στον οποίον είπε ότι βγήκε στο βουνό γιατί έχει προβλήματα με συγγενικά του πρόσωπα.

Από τους πυροβολισμούς όλο το χωριό σηκώθηκε στο πόδι, ενώ ειδοποιήθηκε άμεσα η Αστυνομία, η οποία πήγε στο σπίτι και βρήκε τον άτυχο ηλικιωμένο μέσα σεμια λίμνη αίματος.

Κάτοικοι της περιοχής αναφέρουν πως ο δράστης έχει οξύθυμο χαρακτήρα και είναι γνωστός για τις φασαρίες που προκαλεί συχνά για ασήμαντη αφορμή.

Προανάκριση για το συμβάν διενεργεί το Τμήμα Ασφαλείας Άρτας.

