Κόσμος

Σιέρα Λεόνε: δεκάδες νεκροί σε διαδηλώσεις

Διάβασέ μου το... Your browser does not support the audio element.

Σε καατάσταση σοκ οι κάτοικοι της πρωτεύουσας της χώρας, Φριταουν από τα αιματηρά επεισόδια.

Δεκάδες άνθρωποι σκοτώθηκαν στα επεισόδια που ξέσπασαν κατά τη διάρκεια των προχθεσινών διαδηλώσεων σε ένδειξη διαμαρτυρίας για την αύξηση του κόστους ζωής και την κυβερνητική πολιτική, δήλωσαν πηγές προσκείμενες στην αστυνομία και αυτόπτες μάρτυρες στο πρακτορείο ειδήσεων Ρόιτερς, με τον ανεπίσημο απολογισμό να διαφέρει δραματικά από τον επίσημο καθώς σοκαρισμένοι κάτοικοι της Φριτάουν, της πρωτεύουσας της Σιέρα Λεόνε, προτίμησαν να μην βγουν καν έξω χθες.

Έξι αστυνομικοί και τουλάχιστον 21 πολίτες σκοτώθηκαν, σύμφωνα με τις πηγές αυτές.

Εκατοντάδες άνθρωποι βγήκαν στους δρόμους για να διαμαρτυρηθούν για τις οικονομικές δυσκολίες και την αδυναμία της κυβέρνησης να ανακόψει την άνοδο των τιμών και τον αντίκτυπό της.

Τέτοιες ταραχές είναι σπάνιες στη Σιέρα Λεόνε, ακόμη περισσότερο στην Φριτάουν. Τα τελευταία χρόνια, οι θάνατοι σε τέτοιου είδους ταραχές στη χώρα είναι λιγοστοί.

Βίντεο που επαλήθευσε το Ρόιτερς δείχνει αστυνομικό να πυροβολεί εναντίον πλήθους διαδηλωτών στη Φριτάουν.

Ο Σουλεϊμάν Τάρεϊ, 19χρονος κάτοικος στο ανατολικό τμήμα της πρωτεύουσας, συμμετείχε για λίγο στην κινητοποίηση, προτού η αστυνομία αρχίσει να ρίχνει δακρυγόνα. Είπε πως αργότερα είδε διαδηλωτές να τραυματίζονται από σφαίρες διαδηλωτών από τη βεράντα του.

«Νομίζω πως ο κόσμος έχει σοκαριστεί. Δεν είναι αυτή η χώρα μας όπως την ξέρουμε. Η Σιέρα Λεόνε είναι ειρηνική χώρα», δήλωσε.

Ο πρόεδρος Τζούλιους Μάαντα Μπίο υποσχέθηκε «πλήρη έρευνα» για τις ταραχές της Τετάρτης.

Μαζικές κινητοποιήσεις έγιναν κυρίως στην πρωτεύουσα και σε προπύργια της αντιπολίτευσης στον βορρά.

Η απόγνωση των πολιτών της Σιέρα Λεόνε ξέσπασε κυρίως εξαιτίας της ανόδου ων τιμών προϊόντων τόσο βασικών όσο το ρύζι, το μαγειρικό λάδι και τα καύσιμα, που κάνει ακόμα πιο δύσκολα τα πράγματα για όσους ζουν με εισόδημα μικρότερο από 1,9 δολάριο την ημέρα, όπως το 43% των περίπου 7,5 εκατ. κατοίκων της Σιέρα Λεόνε, σύμφωνα με δεδομένα της Παγκόσμιας Τράπεζας.

Παρότι έχει υπέδαφος γεμάτο διαμάντια, η Σιέρα Λεόνε παραμένει μια από τις λιγότερο ανεπτυγμένες χώρες στον κόσμο.

Η πρώην βρετανική αποικία με 7,5 εκατ. κατοίκους δεν είχε καν ξεπεράσει τον αντίκτυπο του βάρβαρου εμφυλίου πολέμου (1991-2002) και της επιδημίας του Έμπολα (2014-2016) όταν χτυπήθηκε από την πανδημία του νέου κορονοϊού και τις συνέπειες του πολέμου στην Ουκρανία.

Ο πρόεδρος Μπίο λάνσαρε την 1η Ιουλίου νέα κέρματα και χαρτονομίσματα στη χώρα της δυτικής Αφρικής, με τρία λιγότερα μηδενικά από τα προηγούμενα, για να αποκατασταθεί η εμπιστοσύνη, με φόντο τον υψηλό πληθωρισμό.

Ο πόλεμος στην Ουκρανία έκανε την καθημερινότητα των κατοίκων ακόμη πιο δύσκολη.

Μετά την προχθεσινή επιβολή απαγόρευσης νυχτερινής κυκλοφορίας, χθες στη Φριτάουν επικρατούσε ανήσυχη ηρεμία. Τα καταστήματα παρέμειναν κλειστά και ο περισσότερος κόσμος στο σπίτι λόγω του φόβου για νέες ταραχές.

Η πρόσβαση στο διαδίκτυο κόπηκε για ώρες προχθές Τετάρτη και κατά τη διάρκεια της νύχτας χθες Πέμπτη, σύμφωνα με τον NetBlocks, εξειδικευμένο ιστότοπο με έδρα το Λονδίνο που παρακολουθεί συστηματικά τις διακοπές αυτής της φύσης σε όλο τον κόσμο.

Την πρωτοβουλία για τη διαδήλωση ανέλαβε οργάνωση γυναικών του κλάδου του εμπορίου, ονόματι The Grassroots Women of Salone (σ.σ.: Salone λένε τη χώρα τους στην καθομιλουμένη πολλοί πολίτες της Σιέρα Λεόνε). Κάλεσε σε «ειρηνική συγκέντρωση» για να «προσελκυστεί η προσοχή στις οικονομικές δυσκολίες και τα πολλά άλλα προβλήματα που πλήττουν τις γυναίκες» στη χώρα, σύμφωνα με επιστολή τους που εστάλη στον επικεφαλής της αστυνομίας και συμβουλεύτηκε το Γαλλικό Πρακτορείο.

Η Ύπατη Αρμοστής του ΟΗΕ για τα Ανθρώπινα Δικαιώματα Μισέλ Μπατσελέτ δήλωσε πως της προκαλούν «πολύ μεγάλη ανησυχία οι πληροφορίες για πολλούς νεκρούς και τραυματίες» στις ταραχές στη Σιέρα Λεόνε, κάλεσε τις αρχές να «διενεργήσει άμεσα ταχεία, αμερόληπτη και πλήρη έρευνα για τα βίαια επεισόδια» και να «διευκολύνουν τις ειρηνικές διαδηλώσεις, απέχοντας από δυσανάλογες αντιδράσεις» όπως «η διακοπή της πρόσβασης στο διαδίκτυο ή η επιβολή απαγόρευσης της κυκλοφορίας», σύμφωνα με δελτίο Τύπου που δημοσιοποιήθηκε από τις υπηρεσίες της.

Ειδήσεις σήμερα:

Λαμία: Αστυνομικός – συνοδός ασθενή χτύπησε νοσηλεύτριες

Γαύδος: Το Λιμενικό μετέφερε γυναίκα που δέχθηκε επίθεση από ροτβάιλερ

Επίθεση με οξύ στη Μεσσήνη: Μετανιωμένος δηλώνει ο δράστης