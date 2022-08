Life

Eurovision 2023 - Βρετανία: οι πόλεις που διεκδικούν τη διοργάνωση

Ποιες πόλεις της Βρετανίας "προκρίθηκαν" για τη φιλοξενια του τελικού του μουσικού διαγωνισμού.

Επτά βρετανικές πόλεις επελέγησαν στη διαδικασία διοργάνωσης του επόμενου διαγωνισμού της Eurovision που φιλοξενεί το Ηνωμένο Βασίλειο για λογαριασμό της Ουκρανίας λόγω της ρωσικής εισβολής, όπως ανακοίνωσε σήμερα το BBC.

Από τις 20 πόλεις που είχαν εκφράσει το ενδιαφέρον τους για να υποδεχθούν τον εμβληματικό διαγωνισμό, προκρίθηκαν αυτές του Μπέρμιγχαμ, της Γλασκώβης, του Λιντς, του Λίβερπουλ, του Μάντσεστερ, του Νιουκάσλ και του Σέφιλντ. Πόλεις όπως το Λονδίνο ή το Μπέλφαστ αποκλείστηκαν. Η απόφαση θα ανακοινωθεί το φθινόπωρο.

Το Ηνωμένο Βασίλειο έχει να διοργανώσει την Eurovision από το 1998, που τότε έγινε στο Μπέρμιγχαμ στην κεντρική Αγγλία. Η χώρα έχει φιλοξενήσει τον διαγωνισμό οκτώ φορές.

Ύστερα από την νίκη της πέρυσι τον Μάιο στον Τορίνο, που είχε ιδιαίτερο συμβολισμό, η Ουκρανία είχε αρχικά επικρίνει την απόφαση των διοργανωτών της εκδήλωσης, την οποία παρακολουθούν κάθε χρόνο δεκάδες εκατομμύρια τηλεθεατές, να μην της ανατεθεί η διοργάνωση του 67ου διαγωνισμού για λόγους ασφαλείας.

Τον Ιούνιο, η Ευρωπαϊκή Ραδιοτηλεοπτική Ένωση (EBU) έκρινε ότι δεν πληρούνται οι προϋποθέσεις που αφορούν την ασφάλεια ούτως ώστε η Ουκρανία να διοργανώσει τον διαγωνισμό και ξεκίνησε διαπραγματεύσεις με το Ηνωμένο Βασίλειο, που βρέθηκε στη δεύτερη θέση του φετινού διαγωνισμού.

Στις 25 Ιουλίου ανακοινώθηκε συμφωνία μεταξύ της EBU και της βρετανικής κυβέρνησης προκειμένου το BBC να διοργανώσει τον διαγωνισμό, σε μία εκδήλωση στο επίκεντρο της οποίας θα βρίσκεται η Ουκρανία.