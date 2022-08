Υγεία - Περιβάλλον

ΕΟΔΥ - Λάνγκια: η πρώτη ανακοίνωση για τον νέο ιό από την Κίνα

Τι αναφέρει στην ανακοίνωσή του ο ΕΟΔΥ, για τον νέο ιό που εντοπίστηκε στην Κίνα.

Προς το παρόν δεν υπάρχει λόγος για ιδιαίτερη ανησυχία αναφορικά με τον νέο ιό Langya henipavirus (LayV) που ανιχνεύθηκε στην Κίνα, σύμφωνα με τον ΕΟΔΥ και σχετική ανακοίνωσε που εξέδωσε για το θέμα.

Ο νέος ιός, σύμφωνα με τον ΕΟΔΥ αφορά ζωονόσο (μετάδοση από ζώο σε άνθρωπο) που ανήκει στο γένος Henipavirus της οικογένειας Paramyxoviridae.

«Κάποιοι ιοί της συγκεκριμένης ομάδας μπορεί να προκαλέσουν σοβαρή νόσο ακόμα και θάνατο σε ανθρώπους. Ο νέος ιός ανιχνεύθηκε κατά τη διερεύνηση εμπύρετων περιστατικών με πρόσφατο ιστορικό έκθεσης σε ζώα στην περιοχή της Ανατολικής Κίνας. Συγκεκριμένα εντοπίστηκε ένας γενετικά διακριτός ιός henipavirus, που ονομάστηκε Langya henipavirus (LayV). Το γονιδίωμα του LayV αποτελείται από 18.402 νουκλεοτίδια με οργάνωση γονιδιώματος που είναι παρόμοια με άλλων ιών henipavirus. Ο νέος ιός παρουσιάζει τη μεγαλύτερη γενετική συγγένεια με τον ιό henipavirus Mojiang, ο οποίος απομονώθηκε από τη Νότια Κίνα», αναφέρει ο ΕΟΔΥ.

Περαιτέρω διερεύνηση για παρουσία του ιού στους ανθρώπους έδειξε ότι 35 άτομα είχαν μολυνθεί με τον ιό LayV στις επαρχίες Shandong και Henan της Κίνας, μεταξύ των οποίων 26 είχαν μολυνθεί μόνο με LayV (δεν ανιχνεύθηκαν άλλα παθογόνα).

Ο ΕΟΔΥ αναφέρει πως οι 26 ασθενείς παρουσίασαν συμπτώματα όπως πυρετό (100% των περιστατικών), κόπωση (54%), βήχα (50%), ανορεξία (50%), μυαλγία (46%), ναυτία (38%), πονοκέφαλο (35%), και έμετο (35%), συνοδευόμενα από θρομβοπενία (35%), λευκοπενία (54%) και διαταραχή της ηπατικής λειτουργίας (35%) και των νεφρών (8%). Σε οροεπιδημιολογική μελέτη σε οικόσιτα ζώα ανιχνεύθηκε η παρουσία αντισωμάτων σε κατσίκες (3 από 168, 2%) και σκύλους (4 από 79, 5%). Μεταξύ 25 ειδών άγριων μικρών ζώων που ερευνήθηκαν, το LayV RNA ανιχνεύθηκε κυρίως σε μυγαλές (71 από 262, 27%), ένα εύρημα που υποδηλώνει ότι η μυγαλή, πιθανόν, αποτελεί τη φυσική δεξαμενή του ιού LayV.

«Σύμφωνα με τη μελέτη ο ιός LayV ήταν το μόνο παθογόνο που ανιχνεύθηκε σε 26 από τους 35 ασθενείς (74%) με οξεία λοίμωξη LayV. Σε δείγματα ορού που ελήφθησαν από 14 ασθενείς κατά τη διάρκεια της οξείας φάσης της λοίμωξης και της ανάρρωσης, οι τίτλοι αντισωμάτων (IgG) στο 86% των δειγμάτων κατά την ανάρρωση ήταν 4 φορές υψηλότεροι από ότι στα δείγματα κατά την οξεία φάση. Η ιαιμία (ανίχνευση ιού) συσχετίστηκε με οξεία λοίμωξη LayV, ενώ οι ασθενείς με πνευμονία είχαν υψηλότερα ιικά φορτία από εκείνους χωρίς πνευμονία. Αν και η μετάδοση από άνθρωπο σε άνθρωπο είναι εφικτή για τον ιό Nipah, δεν υπήρξε επιδημιολογική συσχέτιση (χωρική ή χρονική συρροή) των περιστατικών με LayV. Επίσης δεν αναφέρθηκε στενή επαφή ή κοινό ιστορικό έκθεσης μεταξύ των περιστατικών, γεγονός που υποδεικνύει ότι οι μολύνσεις στους ανθρώπους αφορούν σποραδικά συμβάντα. Η ιχνηλάτηση επαφών για 9 περιστατικά έδειξε ότι δεν υπήρξε μετάδοση LayV στα 15 μέλη των στενών επαφών τους στη ίδια οικογένεια, αλλά παρόλα αυτά το μέγεθος του δείγματός ήταν πολύ μικρό για να προσδιοριστεί ο κίνδυνος μετάδοσης από άνθρωπο σε άνθρωπο, αναφέρει η ανακοίνωση του ΕΟΔΥ.

Η μελέτη έδειξε την ταυτοποίηση ενός νέου ιού πιθανής ζωικής προέλευσης στην Κίνα που ανιχνεύθηκε σε εμπύρετα περιστατικά χωρίς προς το παρόν να έχει προκαλέσει θάνατο σε κάποιο από αυτά. Όπως επισημαίνει ο ΕΟΔΥ «τα ευρήματα χρήζουν περαιτέρω έρευνας για την καλύτερη κατανόηση των χαρακτηριστικών και της επιδημιολογίας της νόσου στον άνθρωπο και προς το παρόν δεν υπάρχει λόγος για ιδιαίτερη ανησυχία αναφορικά με τον νέο ιό».

