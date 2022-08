Κοινωνία

Δεκαπενταύγουστος: κορυφώνεται η έξοδος των Αθηναίων

Χωρίς προβλήματα μέχρι στιγμής διεξάγεται η κυκλοφορία στα μεγάλα εθνικά δίκτυα.

Αυξητική τάση, αλλά χωρίς προβλήματα, παρουσιάζει από το μεσημέρι, σύμφωνα με την Τροχαία, η κίνηση των οχημάτων στα δύο εθνικά δίκτυα, Αθηνών-Κορίνθου και Αθηνών-Λαμίας, καθώς κορυφώνεται σιγά σιγά η έξοδος των Αθηναίων για τον Δεκαπενταύγουστο.

Oι αξιωματικοί της Τροχαίας εκτιμούν οτι το μεγάλο κύμα των εξοδούχων θα φύγει σήμερα το απόγευμα και αύριο το πρωί, ενώ αρκετοί αδειούχοι του Αυγούστου έχουν εγκαταλείψει την πρωτεύουσα σταδιακά από την 1η του μήνα.

Οι πιο πολλοί έφυγαν το περασμένο Σάββατο, 6-8-2022, που πέρασαν συνολικά 89.088 και από τα δύο εθνικά δίκτυα.

Σήμερα από τις 6 το πρωί μέχρι τις 13.00 πέρασαν από τα δύο εθνικά δίκτυα 32.065 αυτοκίνητα (18.944 από την Αθηνών-Κορίνθου και 13.121 από την Αθηνών-Λαμίας), ενώ το 24ωρο από 6.00 χτες Πέμπτη, μέχρι σήμερα Παρασκευή στις 06.00 πέρασαν 32.948 αυτοκίνητα από την Αθηνών- Κορίνθου και 26.315 από την Αθηνών-Λαμίας (συνολικά 59.263 αυτοκίνητα).

Αυτή την ώρα η κίνηση στις εθνικές οδούς είναι ελαφρώς αυξημένη, σύμφωνα με την Τροχαία, αλλά δεν υπάρχει πουθενά ανάσχεση και τα αυτοκίνητα κινούνται με κανονικό ρυθμό.

Από σήμερα το πρωί είναι σε πλήρη εξέλιξη τα έκτακτα μέτρα της Τροχαίας στην περιοχή της Αττικής, αλλά και σε όλη την επικράτεια, με σκοπό την οδική ασφάλεια, την πρόληψη τροχαίων ατυχημάτων και την διευκόλυνση των οδηγών.

Παράλληλα, με Κοινή Υπουργική Απόφαση θα ισχύσουν απαγορεύσεις κίνησης των φορτηγών στις εθνικές οδούς, ως εξής:

1. Σήμερα Παρασκευή, 12 Αυγούστου 2022, από ώρα 16:00 έως 21:00 και αύριο Σάββατο 13 Αυγούστου 2022, από ώρα 08:00 έως 13:00, για το ρεύμα εξόδου.

2. Τη Δευτέρα, 15 Αυγούστου 2022, από ώρα 16:00 έως 23:00, για το ρεύμα εισόδου όλου του βασικού εθνικού δικτύου, ενώ ειδικά επί του αυτοκινητοδρόμου Α1 (Αθήνα-Θεσσαλονίκη-Εύζωνοι), στο ρεύμα προς Θεσσαλονίκη, θα ισχύσει η απαγόρευση από τις 18.00 έως τις 24.00, από τα διόδια Μακρυχωρίου μέχρι τον κόμβο Κλειδιού.

Τα αυξημένα μέτρα της Τροχαίας, βάσει ειδικού σχεδιασμού, προβλέπουν έντονη αστυνομική παρουσία στο οδικό δίκτυο, σταθμούς, λιμάνια και αεροδρόμια, καθώς και συγκρότηση συνεργείων, για την βεβαίωση επικίνδυνων παραβάσεων, που ευθύνονται για θανατηφόρα και σοβαρά τροχαία ατυχήματα, (υπερβολική ταχύτητα, οδήγηση υπό την επήρεια αλκοόλ, αντικανονικό προσπέρασμα, χρήση κινητών τηλεφώνων κατά την οδήγηση, μη χρήση προστατευτικού κράνους κλπ), αλλά και εκστρατεία ενημέρωσης, όπου είναι αναγκαία η ευρεία πληροφόρηση του κοινού για την ύπαρξη τυχόν κυκλοφοριακών και άλλων προβλημάτων.

Μεγάλη βαρύτητα θα δοθεί στην αστυνόμευση στις εισόδους των μεγάλων πόλεων αλλά και εντός αυτών.

Σημειώνεται ότι για την ασφάλεια των πολιτών η Τροχαία συνιστά στους οδηγούς να ενημερώνονται για την κατάσταση του οδικού δικτύου και να ελέγχουν τα αυτοκίνητα τους πριν ξεκινήσουν, να είναι πολύ προσεκτικοί, να μην οδηγούν υπό την επήρεια αλκοόλ, να μην μιλάνε στα κινητά κατά την οδήγηση, να μην κινούνται στη ΛΕΑ και γενικώς να τηρούν αυστηρά τους κανόνες οδική συμπεριφοράς, την σήμανση και τις υποδείξεις των τροχονόμων.

