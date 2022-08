Κόσμος

Ισπανία: Προσπάθησε να πνίξει τη σύντροφό του σε συντριβάνι (βίντεο)

Διάβασέ μου το... Your browser does not support the audio element.

Την έσωσαν περαστικοί που επιτέθηκαν στον άντρα και την "απελευθέρωσαν".



Έναν ζωντανό εφιάλτη έζησε μία γυναίκα, όταν ο σύντροφός της προσπάθησε να την πνίξει μέσα σε ένα συντριβάνι και σε κοινή θέα.

Όλα ξεκίνησαν όταν η γυναίκα μπήκε μαζί με τον σύντροφό του μέσα σε συντριβάνι στη Βαλένθια της Ισπανίας για να δροσιστεί. Εκεί ένα περαστικός προσφέρθηκε να τους βγάλει φωτογραφία, όμως άρπαξε το κινητό τους και τράπηκε σε φυγή.

Ο 52χρονος άνδρας θεώρησε πως ευθύνεται η σύντροφός του και άρχισε να την χτυπά. Σε βίντεο που δόθηκε στη δημοσιότητα φαίνεται να την κρατά από τα μαλλιά προσπαθώντας να της βάλει το κεφάλι μέσα στο νερό.

Ευτυχώς πολίτες που βρίσκονταν στο σημείο είδαν πως ο άνδρας βιαιοπραγούσε με μανία και προσπαθούσε να τη σκοτώσει και άρχισαν να φωνάζουν: «Θα την σκοτώσει» και του ουρλιάζουν να την αφήσει.

Στο σημείο έσπευσαν αμέσως δύο άνδρες για να την βοηθήσουν.

Ο ένας από αυτούς του κάνει κεφαλοκλείδωμα και ο άλλος αρχίσει να τον χτυπά για να απελευθερώσει τη γυναίκα.

Παρά τις προσπάθειες των δύο αντρών ο 52χρονος συνεχίζει να τραβά με μανία τα μαλλιά της γυναίκας, ενώ παράλληλα χτυπά τους άνδρες που προσέτρεξαν να την βοηθήσουν.

Εν τέλει μετά από μερικά λεπτά οι δύο περιστατικοί κατάφεραν να ακινητοποιήσουν τον άνδρα, ο οποίος συνελήφθη και κατηγορείται για απόπειρα δολοφονίας.

Ειδήσεις σήμερα:

Λαμία: Αστυνομικός – συνοδός ασθενή χτύπησε νοσηλεύτριες

Επίθεση με οξύ στη Μεσσήνη: Μετανιωμένος δηλώνει ο δράστης

Έγκλημα στην Άρτα: θέμα χρόνου η σύλληψη του δράστη