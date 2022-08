Υγεία - Περιβάλλον

Κορονοϊός - Γερμανία: Από Σεπτέμβριο τα επικαιροποιημένα εμβόλια

Πότε αναμένονται στη Γερμανία τα νέα εμβόλια κατά της Covid-19.



Στις 2 Σεπτεμβρίου και στις 28 Σεπτεμβρίου αναμένονται στη Γερμανία τα νέα εμβόλια κατά της Covid-19, προσαρμοσμένα το πρώτο στην παραλλαγή ΒΑ.1 και το δεύτερο στην ΒΑ.5, ανακοίνωσε πριν από λίγο ο υπουργός Υγείας Καρλ Λάουτερμπαχ.

«Η ομοσπονδιακή κυβέρνηση έχει φροντίσει για επαρκείς ποσότητες και από τα δύο εμβόλια, επομένως η εκστρατεία εμβολιασμού θα μπορούσε να ξεκινήσει αμέσως μετά την άφιξή τους», πρόσθεσε ο κ. Λάουτερμπαχ.

Ως «λόγο για να χαρούμε, αλλά όχι και για να σημάνουμε λήξη συναγερμού» περιέγραψε ο υπουργός Υγείας τη σταθερή μείωση των κρουσμάτων του κορoνοϊού που διαπιστώνεται στη Γερμανία, προειδοποιώντας ταυτόχρονα για νέο κύμα της πανδημίας το φθινόπωρο και για ιδιαίτερα μεγάλο αριθμό μη διαγνωσμένων λοιμώξεων. Ανακοίνωσε επίσης ότι τα προσαρμοσμένα στις παραλλαγές ΒΑ.1 και ΒΑ.5 εμβόλια θα είναι διαθέσιμα εντός Σεπτεμβρίου.

«Το επόμενο κύμα αναμένεται το φθινόπωρο και είναι σημαντικό να αποφασίσουμε εκ των προτέρων τους νέους κανόνες που θα τεθούν σε ισχύ», δήλωσε ο Καρλ Λάουτερμπαχ, κατά τη διάρκεια συνέντευξης Τύπου που παραχώρησε νωρίτερα σήμερα, αμέσως μόλις ανέρρωσε ο ίδιος από κορωνοϊό.

Σύμφωνα με τον υπουργό, τα νέα, προσαρμοσμένα εμβόλια θα είναι διαθέσιμα εντός του Σεπτεμβρίου - στις 2 Σεπτεμβρίου το εμβόλιο για την παραλλαγή ΒΑ.1 και στις 28 του μήνα το σκεύασμα για την παραλλαγή ΒΑ.5. Τα κρατίδια, επισήμανε, είναι απολύτως έτοιμα προκειμένου αμέσως μετά να ξεκινήσουν την εκστρατεία εμβολιασμού.

Ο κ. Λάουτερμπαχ ανέφερε ότι στόχος του υπουργείου του είναι την 1η Οκτωβρίου να έχουν τεθεί σε ισχύ οι νέοι κανόνες, οι οποίοι μεταξύ άλλων προβλέπουν ότι οι κρατιδιακές κυβερνήσεις θα μπορούν να επιβάλουν τη χρήση προστατευτικής μάσκας σε εσωτερικούς χώρους - με την εξαίρεση για όσους έχουν έγκυρο πιστοποιητικό εμβολιασμού/νόσησης ή τεστ του ίδιου 24ώρου. Η υποχρέωση για χρήση μάσκας στα μαζικά μέσα μεταφοράς και για μάσκα και τεστ στα νοσοκομεία, στις μονάδες φροντίδας ηλικιωμένων και στα κέντρα αποκατάστασης παραμένει σε ισχύ, τόνισε, ενώ εμφανίστηκε βέβαιος ότι και τον επόμενο χειμώνα η προσέλευση τουλάχιστον σε εστιατόρια θα απαιτεί επίδειξη πιστοποιητικού.

Αναφερόμενος στην πρόβλεψη για πιστοποιητικά εμβολιασμού/νόησης που θα έχουν διάρκεια τριών μηνών, η οποία προκάλεσε σοβαρές αντιδράσεις, ο υπουργός Υγείας και καθηγητής Επιδημιολογίας διευκρίνισε ότι «υπό καμία έννοια δεν ισοδυναμεί με σύσταση για εμβολιασμό ανά τρεις μήνες». Κάτι τέτοιο «δεν έχει νόημα ούτε ιατρικώς», εξήγησε ο κ. Λάουτερμπαχ και ανέφερε ότι οι τρεις μήνες προσδιορίζονται ως διάστημα απαλλαγής, μόνο επειδή σύμφωνα με την ισχύουσα επιστημονική γνώση, για αυτόν τον χρόνο προστατεύουν από μόλυνση τα γνωστά εμβόλια. «Από βαριά εξέλιξη της νόσου προστατεύουν για πολύ περισσότερο», πρόσθεσε.

Σε ό,τι αφορά το εάν έχει νόημα ή όχι ένα τέταρτο εμβόλιο, ο Καρλ Λάουτερμπαχ συνέστησε στους πολίτες να συμβουλευτούν τον γιατρό τους.

