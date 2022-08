Κοινωνία

Πειραιάς: “Έστησαν” φάμπρικα πλαστών ναυτικών πιστοποιητικών (εικόνες)

Την άκρη του νήματος έπιασαν τα στελέχη της Ασφάλειας του κεντρικού Λιμεναρχείου Πειραιά. Τι εντόπισαν μετά από έλεγχο που πραγματοποιήθηκε.

Φάμπρικα πλαστών ναυτικών πιστοποιητικών είχαν στήσει στον Πειραιά 6 άτομα μέλη οργανωμένου κυκλώματος που εξέδιδαν και διακινούσαν πιστοποιητικά ναυτικής ικανότητας αμφιβόλου γνησιότητας, καθώς και πλήθος εγγράφων που αφορούν σε διεκπεραιώσεις υποθέσεων ναυτικών έναντι αμοιβής. Από τις δραστηριότητές τους φαίνεται ότι τα κέρδη του κυκλώματος ξεπερνούν κατά πολύ το ποσό των εκατόν είκοσι χιλιάδων ευρώ (120.000).



Την άκρη του νήματος έπιασαν τα στελέχη της Ασφάλειας του κεντρικού Λιμεναρχείου Πειραιά όταν συνελήφθη στην Κάλυμνο ένας 39χρονος ναυτικός ο οποίος είχε στην κατοχή του πλαστό πιστοποιητικό ναυτικής ικανότητας και πλαστό πιστοποιητικό επάρκειας σωστικών και πυροσβεστικών μέσων. Από την εξέλιξη της έρευνας προέκυψε ότι είχε προμηθευτεί τα αμφιβόλου γνησιότητας έγγραφα αντί του ποσού των χιλίων (1.000) ευρώ από ναυτική πράκτορα και διεκπεραιώτρια υποθέσεων με έδρα τον Πειραιά.

Η γυναίκα συνελήφθη και στη συνέχεια εντοπίστηκαν και επίσης συνελήφθησαν 4 ακόμα άτομα , 2 άνδρες ιδιοκτήτες πρακτορείων και δύο γυναίκες υπάλληλοι. Από τις έρευνες που έγιναν βρέθηκαν:







Α. Στην οικία της 27χρονης:

Δύο (02) Πιστοποιητικά εκπαίδευσης ΑΕΝ/Ασπροπύργου, δεκατρία Απολυτήρια – Αποδεικτικά απολύσεως – Πτυχία γενικού και επαγγελματικού λυκείου, δέκα Πιστοποιητικά Υπηρεσίας - Certificate of service, εννιά Πιστοποιητικά Διεθνούς Σύμβασης STCW, επτά Πιστοποιητικά Επάρκειας, διάφορα Πιστοποιητικά εκπαίδευσης ναυτικών, ιατρικά Πιστοποιητικά προς ναυτολόγηση, ναυτικά φυλλάδια, βιβλιάρια ασθενείας κ.λ.π. Επιπροσθέτως, βρέθηκαν δύο στικάκια αποθήκευσης usb, δύο εξωτερικοί σκληροί δίσκοι, δύο κινητά τηλέφωνα, μία εξωτερική μονάδα υπολογιστή (πύργος), ένα πολυμηχάνημα και ιδιόχειρες σημειώσεις με χρηματικές συναλλαγές, ονόματα και παρεχόμενες υπηρεσίες, εβδομήντα πέντε σφραγίδες: πλοίων, ελληνικής δημοκρατίας, διαφόρων ονομάτων, υπογραφών, γιατρών, Υπηρεσιών, συμβολαιογράφων, στελεχών Λιμενικού Σώματος.

Β. Στην οικία του 69χρονου:

Δύο ηλεκτρονικοί υπολογιστές, δύο εκτυπωτές, ένα (01) μηχάνημα κοπής χαρτιού, ένα scanner, δεκατέσσερα στικάκια αποθήκευσης usb, ένα κινητό τηλέφωνο, χειρόγραφες σημειώσεις με χρηματικά ποσά, ένα (01) πιστόλι 9mm, ένας σιγαστήρα, τριάντα τρία αβολίδωτα φυσίγγια και πλήθος εγγράφων, ενδεικτικά αναφέρονται τραπεζικές επιταγές, φωτοαντίγραφα Απολυτηρίων λυκείου, φωτογραφίες, Πιστοποιητικά Υπηρεσίας – Certificate of service, βιβλία αδείας χειριστή μηχανημάτων έργου, τραπεζικές επιταγές, ιατρικές γνωματεύσεις κ.λ.π.

Επιπρόσθετα, διακόσιες πενήντα τέσσερις σφραγίδες: πλοίων, ελληνικής δημοκρατίας, διαφόρων ονομάτων, υπογραφών, γιατρών, Υπηρεσιών, συμβολαιογράφων, στελεχών Λιμενικού Σώματος.







Διενεργήθηκαν επίσης έρευνες από τα στελέχη Ασφαλείας του Κεντρικού Λιμεναρχείου Πειραιά, της Ειδικής Ομάδας Επιχειρήσεων Πειραιά του Κλιμακίου Ειδικών Αποστολών Πειραιά και Διεύθυνσης Ασφαλείας και Προστασίας Θαλασσίων Συνόρων (ΔΑΠΘΑΣ) σε τέσσερα ναυτιλιακά πρακτορεία στην περιοχή του Πειραιά εκ των οποίων στα δύο ουδέν αξιόποινο ανευρέθη, ενώ στα άλλα δύο βρέθηκαν και κατασχέθηκαν:



Α. Στο πρώτο ναυτιλιακό πρακτορείο:

Δύο εξωτερικές μονάδες (Πύργοι) και ένα (01) USB STICK, έντεκα Πιστοποιητικά Διεθνούς Σύμβασης STCW, εβδομήντα τέσσερα Πιστοποιητικά Υπηρεσίας - Certificate of service, διάφορα Πιστοποιητικά επάρκειας – ικανότητας, έγγραφα, έξι απολυτήρια ΕΠΑΛ – γενικού λυκείου, δεκαέξι συνοδευτικά δελτία ταχυμεταφοράς, πλήθος φακέλων από εταιρείες ταχυμεταφορών, πλήθος χειρόγραφων σημειώσεων με ονοματεπώνυμα και ημερομηνίες, τρία σημειωματάρια με ιδιόχειρες σημειώσεις, μία πλαστική σακούλα με πλήθος φωτογραφιών, ένας φορητός υπολογιστής, ενενήντα οχτώ σφραγίδες πλοίων, εννέα σφραγίδες εταιρειών, μία σφραγίδα Λιμενικού Σώματος, τέσσερις σφραγίδες Λιμενικών Αρχών, εννέα λοιπές σφραγίδες, δεκατρείς προσωπικές – ατομικές σφραγίδες, επτά στρογγυλές σφραγίδες προξενείων, μία σφραγίδα δημοτικής αρχής.

Β. Στο δεύτερο ναυτιλιακό πρακτορείο:

Δύο Πιστοποιητικά Διεθνούς Σύμβασης STCW, τριάντα επτά σφραγίδες πλοίων, δεκαέξι σφραγίδες εταιρειών, μία σφραγίδα Λιμενικής Αρχής, τρεις λοιπές – ατομικές σφραγίδες.

Προανάκριση διενεργήθηκε από τις Λιμενικές Αρχές Καλύμνου και Πειραιά, για τα αδικήματα της πλαστογραφίας και πλαστογραφία πιστοποιητικών κατ΄ εξακολούθηση, σύσταση εγκληματικής οργάνωσης, παράβαση του νόμου περί όπλων αντίστοιχα.

Τόσο οι συσκευές κινητών τηλεφώνων όσο το σύνολο των κατασχεθέντων ηλεκτρονικών μέσων πρόκειται να αποσταλούν στην αρμόδια Υπηρεσία της Δ.Ε.Ε. προς περαιτέρω αξιολόγηση.





Οι έρευνες σε πληροφοριακό επίπεδο συνεχίζονται από την Διεύθυνση Ασφαλείας και Προστασίας Θαλασσίων Συνόρων (ΔΑΠΘΑΣ) σε συνεργασία με το Κεντρικό Λιμεναρχείο Πειραιά με την ανάλυση των στοιχείων που έχουν προκύψει, προκειμένου να εντοπιστεί ενδεχόμενη εμπλοκή και άλλων ναυτιλιακών πρακτορείων και οντοτήτων.

