Κοινωνία

Μεσσήνη – Επίθεση με οξύ: Μάχη για το μάτι της δίνει η 49χρονη

Διάβασέ μου το... Your browser does not support the audio element.

Τα νεότερα για την κατάσταση της υγείας της γυναίκας η οποία δέχθηκε επίθεση με οξύ από τον πρώην σύζυγό της και οι κατηγορίες που τον βαραίνουν.

Στην Οφθαλμολογική Κλινική του Γενικού Νοσοκομείου Καλαμάτας παραμένει νοσηλευόμενη η 49χρονη που δέθχηκε επίθεση με καυστικό υγρό από τον πρώην σύζυγό της, στη Μεσσήνη.

Η γυναίκα έχει υποστεί σοβαρό έγκαυμα στο δεξί της μάτι και τα επόμενα 24ωρα είναι απολύτως κρίσιμα για την όρασή της. Σύμφωνα με πληροφορίες, η κατάσταση της υγείας της είναι βελτιωμένη και η ίδια είναι σε καλύτερη ψυχολογική κατάσταση.

Παράλληλα, το μεσημέρι της Παρασκευή έλαβε στα χέρια του ο συνήγορος υπεράσπισης του κατηγορουμένου την δικογραφία, την οποία ήδη μελετά.

Μιλώντας στον ΑΝΤ1 και την εκπομπή «Καλοκαίρι Μαζί», ο δικηγόρος μετέφερε ότι, ο εντολέας του είναι συγκλονισμένος και μετανιωμένος και θέλει να ζητήσει συγνώμη έμπρακτα, καθώς όπως είπε θα είναι δίπλα σε ό,τι χρειαστεί η 49χρονη πρώην σύζυγός του.

Στον κατηγορούμενο ασκήθηκε δίωξη για απόπειρα ανθρωποκτονίας με δόλο σε ήρεμη ψυχική κατάσταση και θα απολογηθεί αύριο.

Ειδήσεις σήμερα:

ΝΒΑ – Μπιλ Ράσελ: Αποσύρεται η φανέλα με τον Νο6 από όλες τις ομάδες

Λακωνία: νεκρή εντοπίστηκε αγνοούμενη

Αν Χεκ: κλινικά νεκρή η ηθοποιός