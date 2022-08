Υγεία - Περιβάλλον

Κορονοϊός – Ξάνθη: Δεκάδες τα κρούσματα στο γηροκομείο

Στο γηροκομείο «Άγιος Βασίλειος» μετέβη κλιμάκιο του ΕΟΔΥ, για να εξετάσει τρόφιμους και προσωπικό.

Το κλιμάκιο του ΕΟΔΥ μετά από διενέργεια δειγματοληπτικών τεστ που έκανε στους τρόφιμους και το προσωπικό του γηροκομείου «'Αγιος Βασίλειος» στην πόλη της Ξάνθης βρέθηκαν 26 τρόφιμοι θετικοί στον κορονοϊό με μικρά ή και καθόλου συμπτώματα καθώς και δέκα άτομα στο προσωπικό του ιδρύματος.

Ο πρόεδρος του διοικητικού συμβουλίου του γηροκομείου «'Αγιος Βασίλειος» Ιωάννης Παπαχρόνης, με μια συναισθηματικά φορτισμένη ανακοίνωση γνωστοποίηση τη δύσκολη κατάσταση που βιώνει τις τελευταίες μέρες το ίδρυμα υπογραμμίζοντας μεταξύ άλλων: «Ο κορονοϊός εισχώρησε τελικά και στο δικό μας γηροκομείο από ασυμπτωματικό ή ασυμπτωματικούς φορείς, επισκέπτες και προσωπικό. Παρόλα τα μέτρα ασφαλείας κατάφερε και μας νίκησε».

«Όλα τα περιστατικά», συνεχίζει στην ανακοίνωσή ο κ. Παπαχρόνης, «αντιμετωπίζονται για την ώρα μόνο με DEPON και βιταμίνες, ειδική διατροφή, απομόνωση όσο αυτή είναι δυνατή και συνεχείς μετρήσεις θερμοκρασίας και οξυγόνου. Μόνο μία ηλικιωμένη μας νοσηλεύεται στο νοσοκομείο Ξάνθης λόγω χαμηλού επιπέδου οξυγόνου. Για την ώρα λοιπόν ενημερώνουμε τους φίλους και αγαπημένους μας ότι η κατάσταση είναι ελεγχόμενη από την πλευρά μας. Αναστέλλονται όμως όλα τα επισκεπτήρια των συγγενών μέχρι νεωτέρας και οι ενημερώσεις ή η επικοινωνία θα γίνονται τηλεφωνικά. Σας παρακαλούμε να ενώσετε τις προσευχές σας με τις δικές μας για την ευτυχή έκβαση και αυτής της περιπέτειας. Είμαστε χρόνια μαθημένοι για τα δύσκολα, έχουμε σφυρηλατηθεί μέσα από τις δυσκολίες».

Ο πρόεδρος του γηροκομείου κάνει και μια εκτενή αναφορά στα επιπλέον μέτρα που έλαβε όλους αυτούς τους μήνες το ίδρυμα προκειμένου να προφυλάξει τρόφιμους και προσωπικό υπογραμμίζοντας ότι «τριάντα μήνες από την έναρξη της πανδημίας του κορωνοϊού καταβάλλουμε υπεράνθρωπες προσπάθειες και διαθέσαμε πρωτόγνωρους πόρους για να προστατεύσουμε το γηροκομείο της καρδιάς μας. Εφαρμόσαμε δικά μας επιπλέον πρωτόκολλα προστασίας και ασφάλειας σε συνδυασμό με τις οδηγίες του ΕΟΔΥ και της Ελληνικής Πολιτείας».

«Περάσαμε αλώβητοι», συνεχίζει στην ανακοίνωση, «όλα τα στάδια των μεταλλάξεων του ιού και μάλιστα και των πιο δύσκολων θανατηφόρων μορφών του. Εμβολιαστήκαμε τρεις φορές σύσσωμο το προσωπικό και οι παππούδες και οι γιαγιάδες μας, που φιλοξενούμε και είμαστε σε αναμονή από τον μήνα Απρίλιο για την τέταρτη υπενθυμιστική δόση. Ήρθε η ώρα όμως σε μία εποχή που η μετάλλαξη αυτή είναι υπερμεταδοτική δυστυχώς και εμείς να ζήσουμε την εμπειρία αυτή».

