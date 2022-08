Κοινωνία

Παιδιά από την Ουκρανία σε κατασκηνώσεις της βόρειας Ελλάδας (εικόνες)

Από την πολύπαθη Μπούτσα ήταν τα παιδιά που έφτασαν στις παιδιές κατασκηνώσεις της βόρειας Ελλάδας.

Με επιτυχία συνεχίζεται η μεγάλη επιχείρηση φιλοξενίας παιδιών από την Ουκρανία σε ελληνικές κατασκηνώσεις. Χθες το βράδυ έφθασε στον Προμαχώνα η δεύτερη αποστολή των παιδιών από την πολύπαθη Μπούτσα. Θα φιλοξενηθούν σε παιδικές κατασκηνώσεις στην Χαλκιδική (Μεταμόρφωση, Πευκοχώρι, Νέα Σκιώνη), στην Ασπροβάλτα Θεσσαλονίκης και στο Ορφάνι Καβάλας.

Τα πούλμαν με τα 140 παιδιά και τους 28 συνοδούς τους, οδηγήθηκαν συνοδευόμενα από οχήματα της Ελληνικής Αστυνομίας στη δομή της Σιντικής ,για να περάσουν εκεί το πρώτο βράδυ τους και να ξεκουραστούν μετά από ένα δύσκολο ταξίδι 1.500 χλμ. Τα παιδιά υποδέχθηκε ο διοικητής Βασίλης Νικηφόρου έχοντας φροντίσει κάθε λεπτομέρεια της φιλοξενίας τους. Το πρωί πραγματοποιήθηκε ο έλεγχος για τον COVID19 από στελέχη του ΕΟΔΥ και αμέσως μετά τα παιδιά έφυγαν για τις ελληνικές διακοπές τους - μια ανάπαυλα από τον εφιάλτη του πολέμου.

Η Υφυπουργός Μετανάστευσης και Ασύλου κ. Σοφία Βούλτεψη, που έχει την ευθύνη για τη διοργάνωση της φιλοξενίας σε συνεργασία με τον πρέσβη της Ουκρανίας στην Αθήνα κ. Σεργκέι Σουτένκο και την πρόξενο κ. Άννα Τισένκο, περιμένει την Τετάρτη 17 Αυγούστου και μία τρίτη ομάδα τουλάχιστον 220 παιδιών.

Μαζί με εκείνα που βρίσκονται ήδη στη χώρα μας, παιδιά οικογενειών που έχουν εκτοπιστεί από την Ουκρανία εξαιτίας του πολέμου, ο αριθμός των αγοριών και κοριτσιών 6-15 ετών που θα φιλοξενηθούν τον Αύγουστο στις κατασκηνώσεις της Πανελλήνιας Ένωσης Λειτουργών Κατασκηνώσεων Ιδιωτικής Πρωτοβουλίας (ΠΕΛΚ) αναμένεται να ξεπεράσει τα 600.

Τα 117 παιδιά της πρώτης αποστολής αναχωρούν για την Ουκρανία την Κυριακή, ημέρα που θα φιλοξενηθούν στη δομή των Σερρών, όπου θα τα υποδεχθεί η διοικήτρια Δήμητρα Παναγιωτάκη.

Το πρόγραμμα φιλοξενίας των παιδιών από την Ουκρανία συνδράμει ο Διεθνής Οργανισμός Μετανάστευσης που μετά από συνεννόηση της κ. Βούλτεψη με τον επικεφαλής της Αποστολής του ΔΟΜ Ελλάδας κ. Gianluca Rocco ανέλαβε την ευθύνη για τις εσωτερικές μετακινήσεις τους από και προς τις κατασκηνώσεις, αλλά και την δαπάνη για την προμήθεια κλινοσκεπασμάτων και ιματισμού για τις ανάγκες των μικρών φιλοξενουμένων.

Οι δομές Υποδοχής και Ταυτοποίησης της Σιντικής και των Σερρών κινητοποιήθηκαν από τον Γενικό Γραμματέα Υποδοχής Αιτούντων Άσυλο του Υπουργείου Μετανάστευσης κ. Μάνο Λογοθέτη, που έχει και την ευθύνη για τους ενδιάμεσους σταθμούς αυτού του μεγάλου ταξιδιού.

