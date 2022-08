Κόσμος

Πολωνία: Μαζικός θάνατος ψαριών στον ποταμό Όντερ (βίντεο)

Μια άγνωστη πολύ τοξική ουσία στον ποταμό Όντερ, ο οποίος διαρρέει την Πολωνία και τη Γερμανία, φαίνεται πως είναι η αιτία για το μαζικό θάνατο ψαριών, ανακοίνωσε το υπουργείο Περιβάλλοντος του γερμανικού κρατιδίου του Βραδεμβούργου.

Μια ανάλυση των υδάτων του ποταμού, που έγινε αυτή την εβδομάδα, έδειξε στοιχεία για παρουσία «συνθετικών χημικών ουσιών, πολύ πιθανόν με τοξικές συνέπειες για τα σπονδυλωτά», ανέφερε χθες, Πέμπτη, το υπουργείο προσθέτοντας ότι παραμένει ασαφές πώς η ουσία μπήκε στο νερό.

Σύμφωνα με το τοπικό ραδιοσταθμό rbb, το εργαστήριο του κρατιδίου διαπίστωσε υψηλά επίπεδα υδραργύρου στα δείγματα νερού.

Ωστόσο ο επικεφαλής της πολωνικής εθνικής αρχής διαχείρισης υδάτων είπε στον ιδιωτικό σταθμό Polsat News πως η παρουσία υδραργύρου στο νερό δεν έχει επιβεβαιωθεί.

«Προς το παρόν, πρόκειται για δημοσιογραφικές πληροφορίες. Δεν έχουμε επιβεβαίωση για υδράργυρο στον Όντερ», δήλωσε ο Πρέμισλαβ Ντάτσα, ο επικεφαλής της πολωνικής υπηρεσίας διαχείρισης υδάτων.

Το υπουργείο στο Βραδεμβούργο, το κρατίδιο που περιβάλλει το Βερολίνο, ανακοίνωσε πως δεν έχει καταστεί ακόμη δυνατό να υπολογιστεί πόσα ψάρια έχουν πεθάνει στην Πολωνία και τη Γερμανία.

«Οι αλυσίδες επικοινωνίας ανάμεσα στην πολωνική πλευρά και τη γερμανική πλευρά δεν δούλεψαν σ’ αυτή την περίπτωση», δήλωσε ο υπουργός Περιβάλλοντος του Βερολίνου Χανς Φόγκελ και πρόσθεσε πως οι γερμανικές αρχές εξακολουθούν να μην έχουν λάβει ενημέρωση από την Πολωνία για το συμβάν.

Σε μια δημόσια προειδοποίηση, που εκδόθηκε αυτή την εβδομάδα, οι κάτοικοι των περιφερειών Ούκερμαρκ και Μπάρνιμ κλήθηκαν να αποφεύγουν την επαφή με το νερό του Όντερ και ενός γειτονικού διαύλου.

Στην Πολωνία, ανώτερη τοπική αξιωματούχος του αντιπολιτευόμενου κόμματος Πλατφόρμα Πολιτών δήλωσε πως θα καταθέσει πρόταση για να κηρυχθεί η περιφέρεια Λούμπους σε κατάσταση φυσικής καταστροφής. Η σχετική απόφαση επαφίεται στην κυβέρνηση.

«Σε καμιά περίπτωση να μην πλησιάζετε τον ποταμό Όντερ ούτε να αφήνετε ζώα να πίνουν απ’ αυτόν», έγραψε στο Twitter η Ελζμπιέτα Άννα Πόλακ.

