Καταμαράν με χιλιάδες επιβάτες ακινητοποιήθηκε στο Αιγαίο

Σε περιπέτεια εξελίχθηκε το ταξίδι 1000 και πλέον επιβατών επιβατηγού πλοίου από τη Σύρο προς τον Πειραιά.

Σε μια μεγάλη περιπέτεια εξελίχθηκε η επιστροφή 1170 επιβατών του επιβατηγού πλοίου τύπου καταμαράν το οποίο παρουσίασε πρόβλημα στην μηχανή κατά την εκτέλεση του δρομολογίου από Σύρο προς Πειραιά, με αποτέλεσμα να μείνει ακινητοποιημένο για αρκετή ώρα μεταξύ Κέας και Γυάρου.

Σύμφωνα με την ενημέρωση από το Υπουργείο Ναυτιλίας, υπήρξε εμπλοκή αντικειμένου στο σύστημα υδροπρόωσης. Δεν ζητήθηκε η συνδρομή βοήθειας καθώς οι μηχανικοί του πλοίου κατάφεραν να επιδιορθώσουν το πρόβλημα.

Το πλοίο Νικόλα αυτήν τη στιγμή πλέει με χαμηλή ταχύτητα προς Πειραιά, αναμένεται να φτάσει στον λιμένα προορισμού γύρω στις 21:00.

Σύμφωνα με μαρτυρίες επιβατών, στο πλοίο επικράτησε εκνευρισμός, τόσο λόγο της έλλειψης ενημέρωσης, όσο και της μη λειτουργίας του κλιματισμού.

