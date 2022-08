Πολιτισμός

Νέα Υόρκη: Μαχαίρωσαν τον συγγραφέα Σαλμάν Ρουσντί (βίντεο)

Ο Ρουσντί είναι ένας από τους πιο μισητούς και επικηρυγμένους από τους φανατικούς μουσουλμάνους ανθρώπους εδώ και δεκαετίες.

Ζωντανός είναι ο συγγραφέας των «Σατανικών Στίχων», Σαλμάν Ρουσντί, μετά την επίθεση που δέχθηκε με μαχαίρι κατά τη διάρκεια εκδήλωσης στη Νέα Υόρκη.

Ο συγγραφέας νοσηλεύεται εν ζωή σε νοσοκομείο της Νέας Υόρκης, μετά την άγρια επίθεση με μαχαίρι που δέχθηκε από έναν άγνωστο άνδρα, ο οποίος έχει συλληφθεί.

Ένας από τους πιο μισητούς και επικηρυγμένους από τους φανατικούς μουσουλμάνους ανθρώπους εδώ και δεκαετίες, ο συγγραφέας Σαλμάν Ρουσντί έπεσε θύμα επίθεσης ενώ ετοιμαζόταν να εκφωνήσει ομιλία στη Νέα Υόρκη.

Ο 75χρονος συγγραφέας ήταν να μιλήσει σε εκδήλωση όταν δέχθηκε την επίθεση. Σύμφωνα με αυτόπτες μάρτυρες, ο Ρουσντί δέχθηκε επίθεση από έναν άνδρα ο οποίος είτε τον γρονθοκόπησε είτε τον μαχαίρωσε.

Δέχεται απειλές για την ζωή του από το 1988 για το βιβλίο που είχε γράψει με αποτέλεσμα τότε να ξεσπάσουν διαδηλώσεις ειδικά στο Πακιστάν το οποίο απαγόρευσε τους «Σατανικούς Στίχους» και μάλιστα το Ιράν εξέδωσε φετφά με εντολή του Αγιατολάχ Χομεϊνί το 1989.

Ο Χομεϊνί είχε ζητήσει το κεφάλι του Ρουσντί και των εκδοτών του βιβλίου και καλούσε τους μουσουλμάνους σε όσους τον εντοπίζουν να τον σκοτώσουν αν δεν μπορούσαν οι ίδιοι.

