Επίθεση με οξύ στη Μεσσήνη – Το θύμα στον ΑΝΤ1: Δεν γνώριζα ποιος ήταν, μόνο ότι έπρεπε να γλιτώσω

Η γυναίκα που δέχθηκε επίθεση με καυστικό υγρό από τον πρώην σύζυγό της μιλά στον ΑΝΤ1 για τη στιγμή της επίθεσης, απαντώντας στη δήλωση μετάνοιάς του.

Της Κέλλυς Χεινοπώρου

Δύο 24ωρα μετά την αδιανόητη επίθεση με καυστικό υγρό η 49χρονη μιλά αποκλειστικά στον ΑΝΤ1. Περιγράφει την στιγμή που ο άγνωστος τότε άνδρας με καλυμμένα χαρακτηριστικά, της επιτίθεται πισώπλατα, φράζοντας το στόμα και την μύτη της με ένα πανί ποτισμένο με υδροχλωρικό οξύ

«Είμαι ακόμη σοκαρισμένη από το όλο σκηνικό. Το αίσθημα της επιβίωσης, να κατορθώσω να γλυτώσω, γιατί εκείνη την στιγμή δεν γνώριζα ποιος ήταν, ότι έπρεπε να γλυτώσω», περιγράφει η 49χρονη και συμπληρώνει:

«Δεν κατονόμασα εγώ τον πρώην σύζυγό μου. Δεν είπα ότι «αυτός είναι ο υπεύθυνος». Εγώ είπα αυτούς που γνώριζαν την ώρα που θα ξεκινούσα δουλειά και που δούλευα. Αυτό ήταν δουλειά της αστυνομίας. Έκανε τις έρευνες της και αποφάνθηκε ότι ήταν αυτός ο δράστης».

Η γυναίκα αναφέρεται και στη στιγμή που έμαθε πως ο δράστης της επίθεσής της ήταν ο πρώην σύζυγός της. «Σοκαρίστηκα, είναι λογικό. Να σας πω την αλήθεια, δεν το περίμενα. Παλιά είχαμε κάποιες διαφορές, καυγάδες, αλλά δεν φανταζόμουν ποτέ ότι θα φτάναμε σε αυτό το σημείο. Δεν είχε δείξει κάτι, ήταν πολύ ήρεμος».

Το θύμα δεν κάνει δεκτή την συγνώμη του κατηγορουμένου, η οποία εκφράστηκε μέσω του ΑΝΤ1 και θεωρεί την μεταμέλεια του δράστη προσχηματική, καθώς - σύμφωνα με την ενημέρωση που είχε η 49χρονη από τις Αρχές ο πρώην σύζυγός της φέρεται να είχε προσχεδιάσει την πράξη του, αγοράζοντας δυο ημέρες πριν από την επίθεση το καυστικό υγρό και νοικιάζοντας όχημα για να καλύψει τα ίχνη του.

«Όχι, δεν δέχομαι την συγγνώμη του, γιατί δεν μπορώ να την δεχτώ την συγγνώμη του. Είναι πολύ άσχημο αυτό που έγινε. Εγώ αυτήν τη στιγμή κινδυνεύω να χάσω την όρασή μου, κινδυνεύω να μην μπορώ να ξαναδουλέψω. Δεν έχω άλλους πόρους, μόνο την δουλειά μου είχα».

Κληθείσα να σχολιάσει την πρόταση του πρώην συζύγου της να την υποστηρίξει οικονομικά, η 49χρονη απαντά αρνητικά.

«Όχι, ευχαριστώ πολύ. Δεν θέλω. Ο ίδιος με κατηγορεί ότι του χρωστάω χρήματα, το οποίο δεν ισχύει. Δεν χρωστάω κάτι σε αυτόν τον άνθρωπο».

«Καμία γυναίκα, σε όλο τον κόσμο γιατί έχω και εγώ κορίτσια- να μην ζήσει κάτι τέτοιο, να μην το περάσει ποτέ στην ζωή του. Ποτέ…», καταλήγει η γυναίκα.

