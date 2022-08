Κοινωνία

Παιδικοί σταθμοί: Παράταση στην προθεσμία για τις αιτήσεις

Η ανακοίνωση του υπουργείου Εργασίας για την παράταση στην προθεσμία των υποβολών των αιτήσεων για τους παιδικούς σταθμούς.

Παρατείνεται έως την Τετάρτη 17 Αυγούστου 2022, η προθεσμία υποβολής αιτήσεων για το πρόγραμμα επιδότησης θέσεων στους βρεφονηπιακούς, παιδικούς σταθμούς, Κέντρα Δημιουργικής Απασχόλησης (ΚΔΑΠ) και ΚΔΑΠμεΑ για την περίοδο 2022-2023.

Σκοπός της παράτασης είναι η καλύτερη εξυπηρέτηση όλων των γονέων που επιθυμούν να συμμετέχουν στο πρόγραμμα, μετά και το αυξημένο ενδιαφέρον που σημειώθηκε από τις πρώτες μέρες που άνοιξε η πλατφόρμα, σύμφωνα με ανακοίνωση του υπουργείου Εργασίας και Κοινωνικών Υποθέσεων. Υπενθυμίζεται ότι η υποβολή των αιτήσεων γίνεται ηλεκτρονικά από τους γονείς ή εκπροσώπους των παιδιών με χρήση των κωδικών του Taxisnet στην Ελληνική Εταιρεία Τοπικής Ανάπτυξης και Αυτοδιοίκησης (ΕΕΤΑΑ).

Όπως έχει ήδη ανακοινωθεί από το υπουργείο Εργασίας και Κοινωνικών Υποθέσεων, «για πρώτη φορά, το πρόγραμμα το οποίο προκηρύσσεται με αυξημένο προϋπολογισμό συνολικού (εθνική και κοινοτική συμμετοχή) ύψους 331,2 εκατ. ευρώ, περιλαμβάνει γονείς που εργάζονται τόσο στον ιδιωτικό όσο και στο δημόσιο τομέα, καθώς και μια νέα κατηγορία voucher για γονείς με υψηλότερα εισοδήματα που φθάνουν έως 42.000 ευρώ».

«Κύριο μέλημά μας να διασφαλίσουμε την πρόσβαση όλων των παιδιών στους βρεφονηπιακούς σταθμούς» τόνισε η υφυπουργός Εργασίας και Κοινωνικών Υποθέσεων Δόμνα Μιχαηλίδου, προσθέτοντας ότι «για τον λόγο αυτό, με σκοπό την καλύτερη εξυπηρέτηση όλων των ενδιαφερομένων γονέων, αποφασίσαμε να παρατείνουμε την προθεσμία υποβολής των αιτήσεων έως την Τετάρτη 17 Αυγούστου». Όπως σημείωσε η υφυπουργός, «μέχρι στιγμής έχουν υποβληθεί 181.009 αιτήσεις και συνεχίζουμε. Για πρώτη φορά, αυξάνουμε τον προϋπολογισμό του προγράμματος και δίνουμε την ευκαιρία σε ακόμη περισσότερα παιδιά να έχουν πρόσβαση στην προσχολική εκπαίδευση. Με έργα και όχι με λόγια, συνεχίζουμε να ενισχύουμε όσες περισσότερες οικογένειες μπορούμε».

