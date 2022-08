Life

Ο Κωστέτσος στον ΑΝΤ1 για την επίθεση στο Σύνταγμα: Μαχαίρωσαν τον φίλο μου! (βίντεο)

Θύμα άγριας επίθεσης έπεσε ο γνωστός σχεδιαστής, Βασίλειος Κωστέτσος. Μίλησε στον ΑΝΤ1.

Της Αντωνίας Σαρατσοπούλου

Θύμα άγριας επίθεσης έπεσε ο γνωστός σχεδιαστής, Βασίλειος Κωστέτσος, όταν άγνωστοι επιχείρησαν να το ληστέψουν στο κέντρο της Αθήνας το βράδυ της Πέμπτης (11.8.2022).

Ο ίδιος μίλησε στον ΑΝΤ1 δηλώνοντας ακόμη σοκαρισμένος από την άγρια επίθεση "Με το που πάω να κατέβω τα σκαλιά του Συντάγματος, νιώθω κάποιον που με πιάνει από τον ώμο, πρέπει να ήταν γύρω στα 16-17, έναν ξένο που μου λέει έλα bro τι κάνεις κάτσε λίγο.

Μόλις κατάλαβε τι γίνεται, ο σχεδιαστής άρχισε να κατεβαίνει γρήγορα τις σκάλες. Μετά από λίγα δευτερόλεπτα αναζήτησε τον φίλο του.

"Βλέπω ξαφνικά το μπουλούκι να μαζεύεται, ένα μπουκάλι να μου έρχεται στο κεφάλι και από το μπουκάλι έχασα την ισορροπία μου, φεύγω πέφτω πάνω στο πλατύσκαλο με τα μούτρα. Ακούω ουρλιαχτά από πάνω, να φωνάζουν την αστυνομία. Και ξαφνικά βλέπω μία βόμβα, το φίλο μου, ο οποίος είναι 90 κιλά να φεύγει από το 2ο σκαλί, να τον πετάνε και να προσγειώνεται δίπλα μου.

Ο κ. Κωστέτσος περιγράφει την ομάδα των αγνώστων ως εξαγριωμένους και μόλις κατάφερε να φτάσει στο σιντριβάνι της πλατείας αναρωτήθηκε εάν ο φίλος του ήταν καλά μετά το χτύπημα.

"Του λέω του φίλου μου χτύπησες ; όχι μου λέει τίποτα. Κάνει έτσι το χέρι του και έχει ανοίξει όλο του το πρόσωπο. Τώρα ήταν με σιδηρογροθιά, ήταν με στιλέτο ; "

Αφού διαπίστωσαν ότι τα τραύματα ήταν βαριά, κατευθύνθηκαν αμέσως στο στρατιωτικό νοσοκομείο.

Ο σχεδιαστής όπως μας λέει είναι ακόμη σοκαρισμένος, ενώ πιστεύει πως η επίθεση είχε στόχο την κλοπή.

Με βάση τις περιγραφές των θυμάτων οι αστυνομικοί προσπαθούν να ταυτοποιήσουν και να συλλάβουν τους δράστες της επίθεσης.





