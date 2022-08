Παράξενα

Λουτράκι: Ψαράδες έπιασαν σαλάχι - γίγα! (βίντεο)

Οι ψαράδες δεν πίστευαν στα μάτια τους! Πόσα κιλά ζυγίζε το γιγάντιο σαλάχι.

Μια μεγάλη έκπληξη περίμενε σήμερα τα αδέλφια Νεοφώτιστου από την Κατούνα Ξηρομέρου όταν βρήκαν στα δίχτυα τους ένα σαλάχι βάρους 162 κιλών.

Το σπάνιο αλίευμα έβγαλαν στη στεριά στο Λουτράκι, ο Σπύρος και Γιάννης Νεοφώτιστος και το τεμάχισαν να δοθεί στην κατανάλωση.

Τα δύο αδέλφια, όπως σημειώνεται στη δημοσίευση, έχουν βγάλει με το καΐκι τους και άλλα μεγάλα ψάρια που διοχετεύτηκαν στις αγορές της Αιτωλοακαρνανίας.

πηγή: sinidisi.gr

