Life

Anne Hech: Πέθανε η ηθοποιός

Διάβασέ μου το... Your browser does not support the audio element.

Μία εβδομάδα μετά το τροχαίο κατέληξε η ηθοποιός, με απόφαση της οικογένειάς της.

Πέθανε η ηθοποιός Anne Hech, καθώς όπως ανακοίνωσε η οικογένειά της, αποσυνδέθηκε από τη μηχανική υποστήριξη, η οποία την κρατούσε στη ζωή.

Η 53χρονη είχε τροχαίο την περασμένη εβδομάδα, ενώ βρισκόταν υπό την επήρεια αλκοόλ και ήταν κλινικά νεκρή. Ήταν δική της απόφαση να προχωρήσει σε δωρεά οργάνων και έτσι κι έγινε.

"Η Αν είχε τεράστια καρδιά και άγγιζε όποιον συναντούσε με τη γενναιοδωρία της. Εκτός από το τεράστιο ταλέντο της θεωρούσε σκοπό της ζωής της να μοιράζει καλοσύνη και χαρά -ειδικά στην κατεύθυνση της αποδοχής αυτού που αγαπάς. Θα μείνει αξέχαστη για την θαρραλέα ειλικρίνειά της και θα μας λείψει για το φως της", ανέφερε η οικογένειά της σε ανακοίνωση.

Το αυτοκίνητο της ηθοποιού προσέκρουσε σε ένα διώροφο σπίτι στη συνοικία Μαρ Βίστα στο Λος Άντζελες στις 5 Αυγούστου με αποτέλεσμα να προκληθούν σοβαρές καταστροφές στο κτίριο και να εκδηλωθεί φωτιά, σύμφωνα με την Πυροσβεστική Υπηρεσία του Λος Άντζελες.

Η ίδια πηγή ανάφερε ότι για την κατάσβεση της πυρκαγιάς συμμετείχαν 59 πυροσβέστες που επιχείρησαν επί 65 λεπτά.

Όπως ανακοίνωσε σήμερα η αστυνομία, από τις πρώτες αιματολογικές εξετάσεις προκύπτει η παρουσία ναρκωτικών στον οργανισμό της, αλλά χρειάζονται επιπλέον εξετάσεις για να αποκλειστούν τυχόν ουσίες που της χορηγήθηκαν στο νοσοκομείο.

Σύμφωνα με το σκανδαλοθηρικό έντυπο TMZ, το οποίο επικαλείται ανώνυμες πηγές της αστυνομίας, η Ες βρέθηκε θετική στην κοκαΐνη και την φεντανίλη --η τελευταία ουσία κάποιες φορές χρησιμοποιείται ως παυσίπονο σε νοσηλευτικά ιδρύματα.

Η αστυνομία του Λος Άντζελες δήλωσε στο πρακτορείο ειδήσεων PA ότι το τροχαίο ερευνάται ως κακούργημα-- οδήγηση υπό την επήρεια ουσιών που προκάλεσε τροχαίο.

Η Ες, μητέρα δύο παιδιών, εμφανίστηκε σε ταινίες μεταξύ των οποίων: Donnie Brasco, Έξι Ημέρες-Επτά Νύχτες, Ξέρω τι Έκανες Πέρυσι το Καλοκαίρι και την επανέκδοση του Ψυχώ το 1998.

Η Χεκ είχε εμφανιστεί και σε τηλεοπτικές σειρές καθώς και στο παιχνίδι Dancing with the Stars (στις ΗΠΑ ονομάζεται Strictly Come Dancing).

Ειδήσεις σήμερα:

Πειραιάς: “Έστησαν” φάμπρικα πλαστών ναυτικών πιστοποιητικών (εικόνες)

Ο Κωστέτσος στον ΑΝΤ1 για την επίθεση στο Σύνταγμα: Μαχαίρωσαν τον φίλο μου! (βίντεο)



Επίθεση με οξύ στη Μεσσήνη: Μετανιωμένος δηλώνει ο δράστης