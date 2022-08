Αθλητικά

Ευρωπαϊκό Υγρού Στίβου: Η Άννα Ντουντουνάκη στον τελικό

Διάβασέ μου το... Your browser does not support the audio element.

Συνεπής στο ραντεβού της η Χανιώτισσα κολυμβήτρια που πέρασε στον τελικό του ευρωπαϊκό πρωταθλήματος.

Με την Αννα Ντουντουνάκη να αγωνίζεται το απόγευμα (19:17 ώρα Ελλάδας) στον τελικό των 50μ. πεταλούδα, συνεχίζεται το Σάββατο (13/8) το Ευρωπαϊκό Πρωτάθλημα υγρού στίβου της Ρώμης. Ακόμη και χωρίς να είναι στην καλύτερη δυνατή κατάσταση, η Χανιώτισσα κολυμβήτρια αποδείχθηκε συνεπής στο ραντεβού της με τους τελικούς (τρίτος συνεχόμενος σε αυτό το αγώνισμα, έκτος συνολικά στην καριέρα της) και θα προσπαθήσει να πλησιάσει το 25.65 που είχε πετύχει στην αντίστοιχη περσινή διοργάνωση, στη Βουδαπέστη. Αν τα καταφέρει, είναι σε θέση να διεκδικήσει ένα μετάλλιο, πίσω από την... άχαστη Σάρα Σιέστρεμ.

Στους πρωινούς προκριματικούς, ξεχωρίζει η παρουσία της Νόρας Δράκου στα 50μ. ύπτιο. Η 30χρονη πρωταθλήτρια έχει τη 13η επίδοση με 27.96 και θα αγωνιστεί στην 4η και τελευταία σειρά (διαδρομή 2), με αρχικό στόχο την πρόκριση στους απογευματινούς ημιτελικούς και απώτερο σκοπό την επιστροφή της στον τελικό του αγωνίσματος, έξι χρόνια μετά τη... γλυκόπικρη τέταρτη θέση του Λονδίνου.

Στα 100μ. πεταλούδα ανδρών, ο Κώστας Στάμου και ο Ανδρέας Βαζαίος θα αγωνιστούν στην 4η προκριματική σειρά (διαδρομή 8 και 9 αντίστοιχα) και θα ψάξουν την υπέρβαση για να περάσουν στους ημιτελικούς. Ο Στάμου με 52.77 έχει την 24η επίδοση και ο Βαζαίος με 52.95 την 30η. Στην 3η σειρά του αγωνίσματος (διαδρομή 1) θα μετάσχει ο πρωτοεμφανιζόμενος σε μεγάλη διοργάνωση Θόδωρος Ανδρεόπουλος, ο οποίος με 53.68 έχει τον 37ο χρόνο συνολικά. Τέλος, ο Σάββας Θώμογλου θα «πέσει» στην 3η προκριματική σειρά των 200μ. πρόσθιο (διαδρομή 7), έχοντας με 2:11.67 τη 17η επίδοση.

Η καλλιτεχνική κολύμβηση συνεχίζεται αύριο με δύο ελληνικές συμμετοχές. Το πρωί (10:30), η εθνική ομάδα θα αγωνιστεί στον προκριματικό του ελεύθερου προγράμματος του ομαδικού, ο οποίος έχει διαδικαστικό χαρακτήρα, αφού και οι εννέα χώρες που έχουν δηλώσει συμμετοχή θα περάσουν στον τελικό της Δευτέρας (15/8). Στις 4 μ.μ. θα γίνει ο τελικός στο ελεύθερο πρόγραμμα του ντουέτου, όπου οι Ευαγγελία Πλατανιώτη και Σοφία Μαλκογεώργου πέρασαν ως τέταρτες και θα κυνηγήσουν την υπέρβαση, να ξεπεράσουν δηλαδή το ιταλικό δίδυμο και να ανέβουν στο βάθρο, με τις πιθανότητες πάντως να μην είναι με το μέρος τους.

Το πρόγραμμα της 3ης ημέρας στο Ευρωπαϊκό Πρωτάθλημα υγρού στίβου της Ρώμης:

ΣΑΒΒΑΤΟ 13/8

ΚΟΛΥΜΒΗΣΗ

10:00 200μ. ελεύθερο Γ (Προκριματικοί)

10:15 100μ. πεταλούδα Α (Προκριματικοί) --Στάμου, Βαζαίος, Ανδρεόπουλος--

10:32 50μ. ύπτιο Γ (Προκριματικοί) --Δράκου--

10:42 200μ. πρόσθιο Α (Προκριματικοί) --Θώμογλου--

11:02 400μ. μικτή ατομική Γ (Προκριματικοί)

19:00 200μ. ελεύθερο Γ (Ημιτελικοί)

19:10 200μ. ύπτιο Α (ΤΕΛΙΚΟΣ)

19:17 50μ. πεταλούδα Γ (ΤΕΛΙΚΟΣ) --Ντουντουνάκη--

19:22 100μ. ελεύθερο Α (ΤΕΛΙΚΟΣ)

19:28 100μ. πρόσθιο Γ (ΤΕΛΙΚΟΣ)

19:34 100μ. πεταλούδα Α (Ημιτελικοί)

19:57 50μ. ύπτιο Γ (Ημιτελικοί)

20:04 200μ. πρόσθιο Α (Ημιτελικοί)

20:28 400μ. μικτή ατομική Γ (ΤΕΛΙΚΟΣ)

20:37 800μ. ελεύθερο Α (ΤΕΛΙΚΟΣ)

20:50 4Χ100μ. ελεύθερο Γ (ΤΕΛΙΚΟΣ)

ΚΑΛΛΙΤΕΧΝΙΚΗ ΚΟΛΥΜΒΗΣΗ

10:30 Ομαδικό - Ελεύθερο πρόγραμμα (Προκριματικός) --Εθνική ομάδα--

16:00 Ντουέτο - Ελεύθερο πρόγραμμα (ΤΕΛΙΚΟΣ) --Πλατανιώτη/Μαλκογεώργου--

17:05 Μικτό Ντουέτο - Ελεύθερο πρόγραμμα (ΤΕΛΙΚΟΣ)

Ειδήσεις σήμερα:

Anne Hech: Πέθανε η ηθοποιός

Μαυροβούνιο: Μακελειό με πολλούς νεκρούς (βίντεο)

Κορονοϊός – Ξάνθη: Δεκάδες τα κρούσματα στο γηροκομείο