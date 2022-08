Κοινωνία

Θάνατος από θερμοπληξία στο Χαλάνδρι: Η 8χρονη εγκλωβίστηκε στο αυτοκίνητο

Τραγικό τέλος είχε το παιδί που πέθανε παγιδευμένο στο αυτοκίνητο. Τι υποστήριξε η μητέρα του.

Τραγωδία το απόγευμα στο Χαλάνδρι, όπου ένα κοριτσάκι 8 ετών βρήκε φρικτό θάνατο μέσα σε ΙΧ αυτοκίνητο, πιθανόν από θερμοπληξία.

Το τραγικό περιστατικό συνέβη στον καταυλισμό Ρομά και συνελήφθησαν η 29χρονη μητέρα και ο 27χρονος πατέρας, κατηγορούμενοι για θανατηφόρα έκθεση ανηλίκου.

Το ερώτημα που ερευνά η αστυνομία είναι πως μπήκε το κοριτσάκι στο αυτοκίνητο και παγιδεύτηκε μέσα στη ζέστη με αποτέλεσμα να χάσει τη ζωή του.

Σύμφωνα με αστυνομικές πηγές, η μητέρα στην κατάθεση της αναφέρει ότι δεν είχε αντιληφθεί ότι έλειπε η κορούλα της γιατί μαγείρευε και όταν βγήκε το μεσημέρι να την φωνάξει για φαγητό δεν την βρήκε πουθενά.

Αμέσως οι γονείς και άλλοι κάτοικοι του καταυλισμού άρχισαν να ψάχνουν το κοριτσάκι και πολύ ώρα αργότερα κάποιος το είδε χωρίς να αντιδρά στο κάθισμα του συνοδηγού του αυτοκινήτου που ήταν λίγα μόνο μέτρα μακριά από το σπίτι.

Το ΙΧ όπως είπαν ανήκε στον παππού του κοριτσιού και ήταν χρόνια εγκαταλειμμένο, ενώ δεν είχε ούτε πόμολα στις πόρτες.

Όταν βρήκαν την 8χρονη οι πόρτες δεν μπορούσαν να ανοίξουν απέξω γι' αυτό έσπασαν το τζάμι και την μετέφεραν γρήγορα στο Γενικό Κρατικό Νοσοκομείο Γ. Γεννηματάς, όπου όμως απλώς διαπιστώθηκε ο θάνατος της.

Οι γιατροί εξέφρασαν την εκτίμηση ότι ο θάνατος επήλθε από θερμοπληξία, ενώ διατάχτηκε νεκροψία- νεκροτομή, προκειμένου να διευκρινιστούν τα ακριβή αίτια.

Την έρευνα για την υπόθεση ανέλαβε το Τμήμα Ασφάλειας Χαλανδρίου, από το οποίο σχηματίστηκε δικογραφία σε βάρος των γονέων, με την οποία οδηγήθηκαν σήμερα στον εισαγγελέα.

Σε βάρος τους ασκήθηκε ποινική δίωξη και παραπέμφθηκαν σε τακτικό ανακριτή, κρατούνται και θα απολογηθούν την Τρίτη.

