“Χρυσή Μπάλα” χωρίς Μέσι

Για πρώτη φορά από το 2006 ο Λιονέλ Μέσι είναι εκτός στις υποψηφιότητες για τη «Χρυσή Μπάλα».

Το όνομα του Λιονέλ Μέσι απουσιάζει από τους 30 υποψήφιους για τη «Χρυσή Μπάλα», που ανακοινώθηκαν απόψε. Για πρώτη φορά από το 2006, ο Αργεντινός σουπερστάρ δεν βρίσκεται καν στους διεκδικητές του σημαντικότερου ατομικού βραβείου του παγκοσμίου ποδοσφαίρου, το οποίο έχει κερδίσει συνολικά επτά φορές, με τελευταία εξ αυτών πέρυσι. Ο «ψύλος», όχι απλά ήταν κάθε χρόνο μέσα στους υποψήφιους, αλλά από το 2007 κι έπειτα ήταν πάντα στην τελική τριάδα του διαγωνισμού, με μοναδική εξαίρεση το 2018.

Η απουσία του Μέσι σχετίζεται φυσικά με την μέτρια -έως προβληματική- παρθενική σεζόν του στην Παρί Σεν Ζερμέν, όπου υπέγραψε το περασμένο καλοκαίρι, μετά το επεισοδιακό «διαζύγιο» με την Μπαρτσελόνα.

Στην 30άδα δεν περιλαμβάνεται ούτε το όνομα του Νεϊμάρ, που επίσης δεν είχε καλή σεζόν στους πρωταθλητές Γαλλίας, ενώ αντίθετα μέσα στους υποψήφιους βρίσκεται ο πέντε φορές νικητής του διαγωνισμού, Κριστιάνο Ρονάλντο, παρότι ούτε η δική του σεζόν στη Μάντσεστερ Γιουνάιτεντ μπορεί να θεωρηθεί επιτυχημένη.

Μεγάλο φαβορί για τη φετινή «Χρυσή Μπάλα» είναι ο Καρίμ Μπενζεμά, ο οποίος πέτυχε 44 γκολ σε 46 αγώνες με τη φανέλα της Ρεάλ την περασμένη περίοδο και την οδήγησε στην κατάκτηση του Champions League (όπου σημείωσε 15 τέρματα), του πρωταθλήματος Ισπανίας και προ δύο ημερών του ευρωπαϊκού Σούπερ Καπ.

