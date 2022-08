Τεχνολογία - Επιστήμη

Πελοπόννησος: Σεισμός νότια της Μεθώνης

Νυχτερινή επίσκεψη του “Εγκέλαδου” κατέγραψαν οι σεισμογράφοι του Γεωδυναμικού Ινστιτούτου.

Σεισμική δόνηση μεγέθους 4,9 βαθμών της κλίμακας Ρίχτερ σημειώθηκε στις 00:32, νότια της Πελοποννήσου.

Το επίκεντρο του σεισμού εντοπίστηκε στον θαλάσσιο χώρο, σε απόσταση 88 χιλιομέτρων νότια-νοτιοδυτικά της Μεθώνης Μεσσηνίας ή 299 χιλιομέτρων νοτιοδυτικά της Αθήνας, όπως ανακοίνωσε το Γεωδυναμικό Ινστιτούτο.

Το εστιακό βάθος του σεισμού, που χαρακτηρίζεται ως «ασθενής» από το Ινστιτούτο, εκτιμάται στα 59,7 χιλιόμετρα.

