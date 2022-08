Κοινωνία

Φωτιά στην Θάσο: αναζωπύρωση στην Ποταμιά

Διάβασέ μου το... Your browser does not support the audio element.

Νέα κινητοποίηση δυνάμεων της Πυροσβεστικής και εθελοντών, για την κατάσβεση του πύρινου μετώπου, που έλαβε γρήγορα διαστάσεις.

Αντιμέτωποι με μεγάλη αναζωπύρωση βρίσκονται από αργά το βράδυ της Παρασκευής, οι πυροσβέστες που είχαν ριχτεί στην μάχη για την μεγάλη πυρκαγιά που είχε ξεσπάσει στην Σκάλα Ποταμιάς, στην Θάσο.

Η αναζωπύρωση εντοπίστηκε πάνω από τη βόρεια είσοδο του χωριού, στην αρχή της χαράδρας, προκαλώντας την έντονη ανησυχία κατοίκων και επισκεπτών.

Όπως αναφέρει η ιστοσελίδα xanthinea.gr, η αναζωπύρωση της φωτιάς ήταν ιδιαίτερα αστραπιαία, με τις φλόγες να γίνονται ορατές από χιλιόμετρα μακριά.

Στο σημείο έσπευσαν άμεσα επίγειες δυνάμεις της Πυροσβεστικής καθώς και εθελοντές, που ανέλαβαν το έργο της κατάσβεσης, ενώ τα εναέρια μέσα θα επανέλθουν με το πρώτο φως της ημέρας.

Νέα μεγάλη αναζωπύρωση στην #φωτιά της Ποταμιάς στη #Θάσο. Η Ελληνική Ομάδα Διάσωσης Καβάλας κινητοποιήθηκε εκ νέου κατά τη διάρκεια της νύχτας με αποστολή νέου κλιμακίου διασωστών #ΕΟΔ pic.twitter.com/wHir7aRMfO — ΕΟΔ-HRT SAR/OPS (@HRTrescue) August 13, 2022

Μάλιστα η ένταση της αναζωπύρωσης ήταν τόσο μεγάλη που οι φλόγες έγιναν ξανά ορατές από την Ξάνθη.

Ευτύχημα είναι ότι στο σημείο δεν πνέουν ισχυροί άνεμοι, κατάσταση που διατηρείται και μέχρι τώρα, ενώ για την κατάσβεση επιχειρούν και εναέρια μέσα πυρόσβεσης.

Σύμφωνα με πληροφορίες από την Πυροσβεστική, επιχειρούν 185 πυροσβέστες με 38 οχήματα, καθώς και 15 ομάδες πεζοπόρων τμημάτων, ενώ από αέρος συμμετέχουν στην επιχέιρηση κατάσβεσης τέσσερα αεροσκάφη και τέσσερα ελικόπτερα, εκ των οποίων το ένα είναι συντονιστικό.

Το πύρινο μέτωπο είχε τεθεί υπό έλεγχο το πρωί της Παρασκευής, μετά από μια γιγαντιαία κινητοποίηση, ωστόσο οι Αρχές παρέμεναν σε επιφυλακή υπό τον φόβο αναζωπύρωσης, ένα σενάριο που τελικώς επιβεβαιώθηκε.

Ειδήσεις σήμερα:

Καιρός: καταιγίδες και πτώση θερμοκρασίας το Σάββατο

Πελοπόννησος: Σεισμός νότια της Μεθώνης