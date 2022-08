Σαλμάν Ρουσντί: διασωληνωμένος ο συγγραφέας, μετά την επίθεση με μαχαίρι (εικόνες)

Πολιτισμός

Ανησυχία για την όραση του συγγραφέα. Σοβαρά τραύματα σε αρκετά σημεία του σώματος του προκλήθηκαν από τα πλήγματα του δράστη της επίθεσης.

Ο συγγραφέας Σαλμάν Ρούσντι παραμένει διασωληνωμένος, κινδυνεύει να χάσει την όραση από το ένα του μάτι, έχει υποστεί σοβαρή ζημιά στα νεύρα του ενός του χεριού και στο ήπαρ μετά την επίθεση που υπέστη με μαχαίρι, ανέφερε ο λογοτεχνικός πράκτοράς του, ο Άντριου Γουάιλι.

«Τα νέα δεν είναι καλά. Ο Σαλμάν μάλλον θα χάσει την όραση στο ένα του μάτι· τα νεύρα στο χέρι του κόπηκαν· και το ήπαρ του τρυπήθηκε από μαχαιριά και έχει υποστεί ζημιά», ανέφερε ο κ. Γουάιλι σε γραπτή ανακοίνωση που έδωσε στη δημοσιότητα.

Ο 75χρονος συγγραφέας των «Σατανικών Στίχων», ένας από τους πιο μισητούς και επικηρυγμένους -από τους φανατικούς μουσουλμάνους- ανθρώπους εδώ και δεκαετίες, ο Σαλμάν Ρουσντί, δέχθηκε επίθεση με μαχαίρι στην διάρκεια εκδήλωσης, στη Νέα Υόρκη.

Ο Ρουσντί δέχεται απειλές για την ζωή του από το 1988 για το βιβλίο που είχε γράψει με αποτέλεσμα τότε να ξεσπάσουν διαδηλώσεις ειδικά στο Πακιστάν το οποίο απαγόρευσε τους «Σατανικούς Στίχους» και μάλιστα το Ιράν εξέδωσε φετφά με εντολή του Αγιατολάχ Χομεϊνί το 1989.

Ο Χομεϊνί είχε ζητήσει το κεφάλι του Ρουσντί και των εκδοτών του βιβλίου και καλούσε τους μουσουλμάνους σε όσους τον εντοπίζουν να τον σκοτώσουν αν δεν μπορούσαν οι ίδιοι.

