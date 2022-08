Κόσμος

Σαλμάν Ρουσντί: ποιος είναι ο δράστης της επίθεσης (εικόνες)

Οι Αρχές των ΗΠΑ ανακοίνωσαν την ταυτότητα του άνδρα που επιτέθηκε με μαχαίρι στον συγγραφέα, ο οποίος νοσηλεύεται διασωληνωμένος, με βαριά τραύματα.

Η αστυνομία της Νέας Υόρκης ταυτοποίησε τον δράστη της επίθεσης με μαχαίρι στον διάσημο συγγραφέα Σαλμάν Ρούσντι.

Όπως έγινε γνωστό, πρόκειται για τον 24χρονο Χάντι Ματάρ, κάτοικο Νιου Τζέρσεϊ.

Σύμφωνα με την ενημέρωση της αστυνομίας, ο δράστης όρμησε στη σκηνή την ώρα που ο Ρούσντι ετοιμαζόταν να εκφωνήσει ομιλία σε εκδήλωση του Ιδρύματος Τσοτόκουα και μαχαίρωσε στον λαιμό τον 75χρονο συγγραφέα, ο οποίος σωριάστηκε στο πάτωμα.

Ο δράστης ακινητοποιήθηκε από παρευρισκόμενους, προτού συλληφθεί από αστυνομικούς, όπως διευκρινίστηκε.

Το κίνητρο της επίθεσης δεν είναι γνωστό, ενώ η αστυνομία της Νέας Υόρκης ανέφερε πως δεν υπήρχαν ενδείξεις για πιθανές απειλές πριν από τη συγκεκριμένη εκδήλωση.

Ο Σαλμάν Ρούσντι διακομίστηκε με ελικόπτερο στο νοσοκομείο και υποβλήθηκε σε πολύωρη χειρουργική επέμβαση.

Διασωληνωμένος νοσηλεύεται ο συγγραφέας

Ο συγγραφέας Σαλμάν Ρούσντι παραμένει διασωληνωμένος, κινδυνεύει να χάσει την όραση από το ένα του μάτι, έχει υποστεί σοβαρή ζημιά στα νεύρα του ενός του χεριού και στο ήπαρ μετά την επίθεση που υπέστη με μαχαίρι, ανέφερε ο λογοτεχνικός πράκτοράς του, ο Άντριου Γουάιλι.

«Τα νέα δεν είναι καλά. Ο Σαλμάν μάλλον θα χάσει την όραση στο ένα του μάτι· τα νεύρα στο χέρι του κόπηκαν· και το ήπαρ του τρυπήθηκε από μαχαιριά και έχει υποστεί ζημιά», ανέφερε ο κ. Γουάιλι σε γραπτή ανακοίνωση που έδωσε στη δημοσιότητα.

Στο «στόχαστρο» μετά το βιβλίο «Σατανικοί Στίχοι»

Το βιβλίο «Σατανικοί Στίχοι» που έγραψε ο Σαλμάν Ρούσντι προκάλεσε αναταραχή σε αρκετές χώρες του μουσουλμανικού κόσμου το 1988, αφού θεωρήθηκε ότι είχε «βλάσφημο» περιεχόμενο. Λίγους μήνες αργότερα, ο τότε ανώτατος θρησκευτικός ηγέτης του Ιράν Αγιατολάχ Χομεϊνί είχε εκδώσει θρησκευτικό διάταγμα ζητώντας τη δολοφονία του Ρούσντι.

Επί σειρά ετών ο συγγραφέας κρυβόταν, καθώς φοβόταν για τη ζωή του. Η κυβέρνηση του Ιράν ανακοίνωσε το 1998 ότι δεν υποστήριζε πλέον το θρησκευτικό διάταγμα («φετφά»), ωστόσο εξτρεμιστικές μουσουλμανικές οργανώσεις προσέφεραν αμοιβή εκατομμυρίων δολαρίων σε όποιον δολοφονούσε τον ινδικής καταγωγής συγγραφέα.

