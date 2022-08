Αθλητικά

Europa League - Ολυμπιακός: Η λίστα για τον Απόλλωνα Λεμεσού

Ποιους παίκτες άφησε εκτός ο Κορμπεράν, ενόψει των δύο κρίσιμων αγώνων με τον κυπριακή ομάδα. Ποιοι είναι τραυματίες.

Ο Ολυμπιακός ανακοίνωσε την ευρωπαϊκή λίστα για τα παιχνίδια με τον Απόλλωνα Λεμεσού.

Όπως αναμενόταν το όνομα του Τικίνιο δεν συμπεριλαμβάνεται, καθώς θα συνεχίσει στην Μποταφόγκο. Πάντως, ο Βραζιλιάνος επέστρεψε με θλάση από την Μπρατισλάβα.

Εκτός βρίσκονται οι τραυματίες Παπασταθόπουλος (θα μείνει εκτός δράσης για 20 ημέρες) και Αμπουμπακάρ Καμαρά, ενώ έχουν συμπεριληφθεί τα ονόματα των Χουάνγκ, Κούτρη και Χασάν, όπως και του 24χρονου εξτρέμ Μάριου Βρουσάι.

Ο τεχνικός του Ολυμπιακού, Κάρλος Κορμπεράν ζήτησε από τους αρμόδιους να σταματήσει να προπονείται ο Βρουσάι με τους «κομμένους», καθώς έχει δει θετικά στοιχεία και θέλει να δουλέψει μαζί του.

Εκτός έμειναν ξανά ο Ντορόν Λάιντνερ και ο Καρβάλιο, με τον τελευταίο να μην υπολογίζεται, καθώς και ο Μαμαντού Κανέ.

Αναλυτικά η λίστα των «ερυθρόλευκων» για τα ματς με τον Απόλλωνα Λεμεσού:

ΛΙΣΤΑ Α: Ανδρούτσος, Άβιλα, Μπα, Μπουχαλάκης, Αγκιμπού Καμαρά, Μαντί Καμαρά, Σισέ, Ελ Αραμπί, Χουάνγκ, Κούτρης, Κούντε, Μανωλάς, Μασούρας, Ροντρίγκες, Χασάν, Εμβιλά, Ραντζέλοβιτς, Ρέαμπτσιουκ, Τζολάκης, Βατσλίκ, Βαλμπουενά, Βρουσάι, Βρσάλικο, Ζινκερνάγκελ.

ΛΙΣΤΑ Β: Καράκουτης, Κίτσος, Λιάτσος, Ντόι, Παπαδούδης, Τσέλιος

